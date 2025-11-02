Detenido el autor del machetazo en el cuello y en la espalda a un hombre en Benavente

La Guardia Civil de Benavente ha detenido y puesto a disposición judicial al joven de origen marroquí de 25 años de edad que el pasado 25 de octubre hirió de gravedad con un machete a un hombre de 50 años, también de origen marroquí, en las proximidades de un céntrico pub de la ciudad.

El suceso se produjo pasadas las cinco de la madrugada. Tras la agresión, el autor huyó arrojando el machete, de sesenta centímetros de longitud, a un solar. Posteriormente abandonó la ciudad.

La investigación de la Guardia Civil de Benavente permitió dar con su paradero la semana pasada. Tras ser localizado, el joven se avino a regresar voluntariamente a Benavente, y tras viajar en autobús se personó este viernes en el Puesto Principal, un día después de que prestaran declaración en sede judicial dos testigos presenciales de la agresión.

Tras personarse en el cuartel fue detenido y ha pasado a disposición judicial esta mañana. La jueza decidirá si decreta su ingreso en prisión o pone al detenido en libertad con cargos.

El agredido permanece ingresado recuperándose de las heridas en la espalda y en el cuello, donde le cogieron cincuenta puntos. Esta última herida fue de gravedad y hubiera sido mortal si el machete hubiera estado afilado, según ha podido saber este periódico.