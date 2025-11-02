Sucesos
Detenido el autor del machetazo en el cuello y en la espalda a un hombre en Benavente
El agresor de 25 años presta declaración ante la jueza, que decidirá su ingreso en prisión o su libertad con cargos
La Guardia Civil de Benavente ha detenido y puesto a disposición judicial al joven de origen marroquí de 25 años de edad que el pasado 25 de octubre hirió de gravedad con un machete a un hombre de 50 años, también de origen marroquí, en las proximidades de un céntrico pub de la ciudad.
El suceso se produjo pasadas las cinco de la madrugada. Tras la agresión, el autor huyó arrojando el machete, de sesenta centímetros de longitud, a un solar. Posteriormente abandonó la ciudad.
La investigación de la Guardia Civil de Benavente permitió dar con su paradero la semana pasada. Tras ser localizado, el joven se avino a regresar voluntariamente a Benavente, y tras viajar en autobús se personó este viernes en el Puesto Principal, un día después de que prestaran declaración en sede judicial dos testigos presenciales de la agresión.
Tras personarse en el cuartel fue detenido y ha pasado a disposición judicial esta mañana. La jueza decidirá si decreta su ingreso en prisión o pone al detenido en libertad con cargos.
El agredido permanece ingresado recuperándose de las heridas en la espalda y en el cuello, donde le cogieron cincuenta puntos. Esta última herida fue de gravedad y hubiera sido mortal si el machete hubiera estado afilado, según ha podido saber este periódico.
- Hallan restos de sangre en nuevos puntos de la parte posterior del albergue donde se produjo el apuñalamiento
- Latemaluminium obtiene autorización ambiental definitiva para su planta en Villabrázaro tras un año de paralización
- Lázaro Zarza, 'toda una vida' al servicio del medio rural de Zamora
- Santa María la Mayor y San Juan del Mercado comienzan a cobrar entrada en Benavente a los turistas
- Localizado el presunto agresor con machete en Benavente
- La exalcaldesa de Vega de Tera recurre la moción de censura en el juzgado
- Herido con un machete un hombre en Benavente que recibió varios cortes en el cuello y la espalda
- La conservación de la Vía Verde de Benavente se adjudicará a principios de noviembre