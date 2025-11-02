Benavente encadena dos agresiones con arma blanca en una semana en el mismo entorno

Un hombre agredió con una navaja a un vecino de 30 años pasadas las cuatro de la madrugada del domingo a las puertas de un pub en el centro de Benavente. El agresor salió del local y le propinó una cuchillada sin mediar palabra, ante la mirada de varias personas que se encontraban en las inmediaciones. La víctima logró protegerse parcialmente del ataque utilizando el brazo, lo que evitó que la herida fuera de mayor gravedad.

Tras la agresión, el herido fue trasladado por conocidos al Hospital de Benavente, donde recibió atención médica inmediata. Los facultativos determinaron que la lesión no afectaba a tendones ni a otras zonas sensibles, por lo que procedieron a suturar la herida con seis puntos. Una vez estabilizado, fue dado de alta y pudo regresar a su domicilio.

La víctima ha formalizado una denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil, que ya ha iniciado diligencias para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del suceso. También estaba prevista la declaración de testigos presenciales de la agresión, que coinciden en la identidad del agresor, de origen marroquí.

El ocurrido el domingo es el segundo incidente violento registrado en el entorno de esta zona de copas de Benavente en el plazo de una semana. El anterior se saldó con un hombre de 50 años herido de gravedad en el cuello y la espalda con un machete.