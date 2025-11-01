Luto en la iglesia zamorana
Fallece un misionero natural de Fuentes de Ropel
La misa funeral se celebrará mañana en la iglesia de San Ildefonso de Zamora a las 13:00 horas. Por la tarde, se oficiará el funeral en su pueblo natal.
A. B.
Este sábado ha fallecido el misionero zamorano Ángel Burón Cadenas. Natural de Fuentes de Ropel, donde nació el 9 de junio de 1940, fue ordenado sacerdote el 3 de abril de 1965.
En diciembre de 1966 parte como misionero hacia Minas (Uruguay), donde desempeña su labor pastoral durante 51 años, dedicándose al servicio de la comunidad y siendo párroco de Nuestra Señora de Fátima.
En 2017 regresó a la diócesis de Zamora después de una vida entregada al Evangelio y al anuncio de la fe.
La misa funeral se celebrará mañana en la iglesia de San Ildefonso a las 13:00 horas. Por la tarde, se oficiará el funeral en Fuentes de Ropel, su pueblo natal.
- Hallan restos de sangre en nuevos puntos de la parte posterior del albergue donde se produjo el apuñalamiento
- Herido con un machete un hombre en Benavente que recibió varios cortes en el cuello y la espalda
- Latemaluminium obtiene autorización ambiental definitiva para su planta en Villabrázaro tras un año de paralización
- Lázaro Zarza, 'toda una vida' al servicio del medio rural de Zamora
- Santa María la Mayor y San Juan del Mercado comienzan a cobrar entrada en Benavente a los turistas
- Localizado el presunto agresor con machete en Benavente
- Mari, la mujer que pasó de conducir autobuses en Madrid a vender hortalizas en Zamora: 'Aquella vida no me gustaba
- La conservación de la Vía Verde de Benavente se adjudicará a principios de noviembre