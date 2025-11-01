Fallece un misionero natural de Fuentes de Ropel

Este sábado ha fallecido el misionero zamorano Ángel Burón Cadenas. Natural de Fuentes de Ropel, donde nació el 9 de junio de 1940, fue ordenado sacerdote el 3 de abril de 1965.

En diciembre de 1966 parte como misionero hacia Minas (Uruguay), donde desempeña su labor pastoral durante 51 años, dedicándose al servicio de la comunidad y siendo párroco de Nuestra Señora de Fátima.

En 2017 regresó a la diócesis de Zamora después de una vida entregada al Evangelio y al anuncio de la fe.

La misa funeral se celebrará mañana en la iglesia de San Ildefonso a las 13:00 horas. Por la tarde, se oficiará el funeral en Fuentes de Ropel, su pueblo natal.