La exalcaldesa de Vega de Tera recurre la moción de censura en el juzgado

La exalcaldesa de Vega de Tera, Tamara Isabel Fuentes, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, en el que solicita la revisión judicial del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 30 de julio de 2025. En dicho acuerdo, se aprobó una moción de censura que culminó con su destitución como alcaldesa y la elección de un nuevo regidor municipal.

El recurso también se dirige contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición que había sido presentado previamente por Fuentes. Este recurso impugnaba la convocatoria de la sesión plenaria en la que se debatió y votó la moción de censura, convocatoria que fue emitida el 15 de julio de 2025 por la Secretaría del Ayuntamiento. La demandante considera que tanto el acuerdo plenario como la falta de respuesta al recurso de reposición son actos contrarios a Derecho.

La cuantía del recurso ha sido calificada como indeterminada, quedando su concreción para el momento procesal oportuno. Junto al escrito, se han aportado copias de la notificación del acuerdo plenario, de la convocatoria de la sesión de moción de censura y del recurso de reposición interpuesto contra dicha convocatoria, como documentación identificativa y de respaldo.

Petición de nulidad

La demanda fue presentada la semana pasada y con ella Fuentes busca que el Juzgado declare la nulidad de los actos administrativos que considera lesivos para sus intereses como exalcaldesa del municipio.

El Pleno de Vega de Tera invistió alcalde al concejal de Zamora Sí, Francisco Javier Cañibano, el 30 de julio con los votos de su dos compañeros de grupo y los dos concejales tránsfugas del Partido Popular tras prosperar la moción de censura presentada, la segunda en varios meses. A la sesión en la que se tenía que debatir y votar la moción de censura no asistió la alcaldesa popular, Tamara Fuentes, ni el concejal del PP que se mantiene en estegrupo municipal.

La exalcaldesa de Vega de Tera, Tamara Fuentes. / J. A. G.

La noche anterior al Pleno la todavía regidora popular presentó un recurso de reposición en la Secretaría Ayuntamiento de Vega de Tera para anular la convocatoria del pleno. Alegó el incumplimiento del artículo 197 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ya que varios concejales que firman la moción de julio, Francisco Javier Cañivano Sastre, Mercedes Valderrey Blanco, María Concepción García Leal y José González Abad, habían suscrito previamente otra moción de censura en septiembre de 2024.

Según el recurso de Fuentes Llamas, la moción de septiembre de 2024 sí cumplió con todos los requisitos formales de tramitación —autenticación de firmas, presentación ante la Secretaría y diligencia acreditativa— y solo quedó sin debatir por falta de mayoría, por lo que debe computarse a efectos de impedir una segunda firma de censura en el mismo mandato.

También fundamentó el recurso en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para pedir la anulación del pleno y la suspensión cautelar de la convocatoria por vulnerar el acceso en condiciones de igualdad a cargos públicos, y por dictarse prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. El recurso fue desestimado por silencio. n