La Diputación desiste de la adjudicación del contrato de conservación de la Vía Verde en Benavente por un error

La Diputación Provincial de Zamora ha desistido del procedimiento de adjudicación del contrato de conservación y mantenimiento del Camino Natural Vía de la Plata, en su tramo entre Barcial del Barco y el límite provincial con León, en la comarca de Benavente. El expediente ha sido declarado desierto por una infracción no subsanable en la preparación del contrato.

El contrato, que se enmarca dentro del plan quinquenal activado por la Diputación para conservar la Vía Verde de Benavente, tenía un presupuesto base de licitación de 270.000 euros, con un valor estimado sin impuestos de 223.140,5 euros. La discrepancia entre este valor y el publicado en el anuncio de licitación ha motivado la anulación del proceso. La duración prevista del contrato era de 60 meses, con el objetivo de garantizar la continuidad de los trabajos de mantenimiento.

La actuación contemplaba tareas de desbroce, limpieza y mantenimiento periódico en los municipios incluidos en el tramo ferroviario Plasencia-Astorga, que atraviesa Barcial del Barco, Villanueva de Azoague, Benavente, Villabrázaro, La Torre del Valle, Pobladura del Valle y Maire de Castroponce. El contrato incluía también la reposición de infraestructuras dañadas, señalización especializada y mobiliario en puntos estratégicos del recorrido.

El procedimiento de adjudicación se realizó mediante licitación pública abierta, con tramitación ordinaria y presentación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Estado. La apertura de ofertas económicas estaba prevista para el 2 de julio, mientras que la evaluación de criterios técnicos y administrativos se fijó para el 7 de julio en el Salón de Plenos de la Diputación.

La única oferta recibida, presentada por una Pyme, coincidía con el valor estimado del contrato: 223.140,5 euros. No obstante, el proceso fue declarado desierto el 23 de julio, como consta en el acta de resolución. La adjudicación estaba sujeta a criterios como la mejor oferta económica (ponderación del 60%), el mayor número de medios humanos (20%) y técnicos (20%), todos evaluables mediante fórmulas establecidas en el pliego.