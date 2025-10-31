El Centro de Estudios Benaventanos publica dos nuevas obras sobre patrimonio cultural y musical

El Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo ha anunciado la puesta en circulación de dos nuevas publicaciones que enriquecen el panorama cultural de la comarca. La primera de ellas, titulada Lupicino Jiménez Camino “Maestro Lupi” (1880–1949). El oficio de músico entre Medina de Rioseco y Benavente, es obra de Pablo Toribio Gil y constituye una exhaustiva investigación sobre la trayectoria profesional y personal del músico vallisoletano. La segunda, Al pie de la letra. Un filandón de libros, escrita por Fernando Regueras Grande, ofrece una mirada póstuma a la exposición que tuvo lugar en León hace meses.

La monografía dedicada al Maestro Lupi recorre cronológicamente la vida de Lupicino Jiménez Camino, desde su nacimiento en Valoria la Buena en 1880 hasta su fallecimiento en Benavente en 1949. El volumen se estructura en tres grandes bloques geográficos y temporales: Valoria la Buena (1880–1888), Medina de Rioseco (1888–1924) y Benavente (1924–1949).

A través de capítulos como “Formación musical”, “Fundador y primer director de la banda municipal riosecana” o “Lupi en Benavente y las oposiciones a la dirección de la banda municipal”, se documenta su papel como director de bandas de música, compositor y figura clave en la vida musical de ambas localidades. El libro incluye además un catálogo de composiciones, una autobiografía inédita del músico, fuentes manuscritas, bibliografía y diversos índices temáticos.

Portada de Al pie de la letra. Un filandón de libros. / CEB

Por su parte, Al pie de la letra. Un filandón de libros es una suerte de catálogo de la exposición temporal organizada en León entre noviembre de 2024 y febrero de este año. Fernando Regueras Grande, historiador y presidente del CEB Ledo del Pozo, fue comisario de esta muestra y aportó libros de su biblioteca personal para la misma. La publicación ha sido coeditada por el Museo de León y el propio Centro de Estudios Benaventanos.

Estas dos nuevas ediciones se suman al catálogo editorial del CEB Ledo del Pozo, que continúa su labor de investigación, divulgación y conservación de la memoria histórica y cultural de Benavente y su entorno.