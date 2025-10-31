Castilla y León reconoce el “mayo”, muy arraigado en la comarca de Benavente, como Bien de Interés Cultural inmaterial

La Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León ha aprobado por unanimidad la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para instar a la Junta a declarar como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial la tradición de poner, plantar, pinar, pingar, izar o levantar “el mayo”, también conocido como pino de San Juan o la viga, una costumbre que se celebra en numerosas localidades de la Comunidad Autónoma a lo largo del año y tiene notable arraigo en la comarca de Benavente.

La iniciativa, registrada el pasado mes, ha sido fue promovida por el procurador socialista benaventano José Ignacio Martín Benito y otros siete procuradores del PSOE de la región. La Mesa de las Cortes la admitió a trámite el 18 de septiembre y su debate ha culminado esta mañana con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios.

La tradición del “mayo” es una práctica ancestral que se mantiene viva en el medio rural de Castilla y León. Consiste en la elección, tala, traslado e izado de un árbol alto —generalmente un pino o chopo— en la plaza del pueblo, adornado con cintas, dulces y figuras, y erigido mediante un esfuerzo colectivo. Históricamente protagonizada por los jóvenes del lugar, conocidos como “quintos”, hoy en día cuenta con la participación de toda la comunidad, incluidas las mujeres.

Valor ritual

La proposición destaca el valor ritual y simbólico de esta costumbre, que ha sido objeto de estudio por antropólogos como J.G. Frazer, Wilhelm Mannhardt y Mircea Eliade. Estos investigadores la vinculan a antiguos cultos vegetales y al espíritu del árbol, asociado a la fertilidad, la regeneración y la prosperidad. También se recogen referencias literarias y artísticas desde el siglo XVII, como las de Sebastián de Covarrubias, Tirso de Molina y Francisco de Goya.

La costumbre se celebra en distintas épocas del año, no solo en primavera. En algunos municipios se realiza en verano, invierno o coincidiendo con festividades religiosas. El ritual varía según la zona, pero mantiene elementos comunes como la decoración de la copa del árbol, el izado en la plaza y el intento de trepar hasta la cima para alcanzar los premios colocados en lo alto.

La proposición incluye una extensa relación de municipios de todas las provincias de Castilla y León donde se conserva esta tradición. En Ávila, se celebra en Navarredonda de Gredos, Villatoro o El Raso. En Burgos, en Quintanar de la Sierra, Rabanera del Pinar o Capiscol. En León, destacan los mayos de cantamisas en la Montaña Oriental y los monigotes de Sariegos. En Palencia, se mantiene en Velilla del Río Carrión y Tariego del Cerrato.

En Salamanca, la tradición está viva en El Rebollar, Robleda, El Payo o Villasrubias. En Segovia, se celebra en Zarzuela del Pinar, Cuéllar o el barrio del Cristo del Mercado. En Soria, en Navaleno, Duruelo de la Sierra o Vinuesa. En Valladolid, en Íscar, San Pelayo, Castrodeza o Cabezón de Pisuerga. En Zamora, en Fuentesaúco, Morales del Vino, Manganeses de la Polvorosa, Alcubilla de Nogales, Ayoó y Congosta de Vidriales, o Villaseco del Pan, entre otros.

La recuperación de esta tradición en algunos municipios ha sido posible gracias a la labor de asociaciones culturales locales, como La Panzuela en Pobladura del Bernesga, Tierra Negra en Sariegos, El Milano en Zazuar o Raíces en Fuente Encalada. Estas entidades han contribuido a mantener viva la costumbre, adaptándola a los nuevos tiempos e incorporando la participación de mujeres y generaciones anteriores.

La Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, contempla la protección de usos sociales, rituales y actos festivos como bienes inmateriales de interés cultural. En este marco legal, la Comisión de Cultura ha respaldado la solicitud de los procuradores socialistas para que la Junta reconozca formalmente la tradición del “mayo” como un patrimonio que ha sido transmitido de generación en generación y que constituye una seña de identidad de las comunidades rurales de la región.

Con esta aprobación, las Cortes de Castilla y León instan oficialmente a la Junta a iniciar el procedimiento administrativo para la declaración de esta tradición como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.