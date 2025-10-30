San Cristóbal ultima la tasación de las parcelas del nuevo polígono industrial para iniciar su venta

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas avanza en los trámites para activar la comercialización de las parcelas del nuevo polígono industrial, un proyecto clave para el desarrollo económico del municipio. Tras resolver los trámites registrales y catastrales pendientes, la administración municipal ha contratado una empresa autorizada para la tasación de las parcelas, con el fin de conocer la valoración del terreno en el mercado y poder formalizar el pliego de condiciones para la venta de las parcelas, que podría ver la luz antes de que finalice el año.

La alcaldesa, Leonor González, explica que el proceso hasta la tasación ha sido complejo debido a las diferencias detectadas entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. "Tuvimos que volver varias veces a ambos organismos para ajustar las mediciones, ya que las primeras segregaciones se hicieron hace muchos años y no contaban con la precisión de coordenadas que existe ahora", señala.

Superados esos trámites, el Ayuntamiento ha encargado la tasación oficial a una empresa autorizada, siguiendo las indicaciones de Secretaría. "Ya teníamos una estimación técnica elaborada por el ingeniero redactor del proyecto, pero preferimos contar con una tasación de una empresa autorizada que respalde todo el procedimiento", indica la regidora.

Una vez recibida la valoración, el Ayuntamiento podrá completar el pliego que regirá la venta de las parcelas industriales. El documento se remitirá a la Junta de Castilla y León para su autorización. "Este es un trámite necesario al superar el valor del suelo un porcentaje del presupuesto municipal", señala .

El sector industrial que se ha desarrollado en San Cristóbal de Entreviñas cuenta con 21.000 metros cuadrados de superficie. Las parcelas están destinadas a pequeñas empresas y talleres de servicios, según explica el Ayuntamiento que espera poder continuar con una segunda fase de unas nueve hectáreas con el fin de ofrecer espacios de mayor tamaño. De momento no se va a avanzar en ese desarrollo puesto que "tenemos que garantizar la Tesorería y tener aseguradas las subvenciones antes de abordar nuevas fases", apunta.

El municipio cuenta con una ubicación estratégica, próximo al eje logístico de Benavente y con buenas infraestructuras que refuerzan su atractivo industrial. La reciente construcción de la rotonda de acceso al polígono, así como la disponibilidad de abastecimiento de agua, potencia eléctrica y depuración, sitúan a San Cristóbal de Entreviñas en condiciones óptimas para acoger nuevas actividades económicas.