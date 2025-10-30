Latemaluminium obtiene autorización ambiental definitiva para su planta en Villabrázaro tras un año de paralización

La empresa Latemaluminium, promotora de un complejo industrial de aluminio en el polígono La Marina de Villabrázaro (Zamora), ha recibido la autorización ambiental integrada por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, según resolución publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La autorización se otorga tras un proceso iniciado el 29 de enero de 2020, cuando la empresa solicitó permiso para una planta de fusión, colada y laminación de aluminio. Posteriormente, el 5 de marzo de 2021, Latemaluminium comunicó una modificación sustancial del proyecto, incorporando una línea de recubrimiento de bobinas y otra de fabricación de envases.

Durante la tramitación, se emitieron informes favorables por parte del Ayuntamiento de Villabrázaro y de los servicios territoriales de Cultura, Medio Ambiente, Fomento, Industria y Protección Civil. Este último concluyó que la instalación no está afectada por el Real Decreto sobre riesgos de accidentes graves con sustancias peligrosas, al no superar los umbrales establecidos.

La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental publicó el proyecto para información pública en septiembre de 2021, sin que se presentaran alegaciones. En marzo de 2022 se dictó la Declaración de Impacto Ambiental favorable, y en julio de 2025 se elaboró el informe de evaluación ambiental definitivo.

La resolución establece que la planta, ubicada en el polígono industrial La Marina, ocupará una superficie total de 270.444,39 metros cuadrados y estará compuesta por naves de laminación, acabados, envases, energía, I+D, talleres y almacenes. La instalación contará con sistemas de producción de energía solar fotovoltaica y una planta de electrólisis para generación de hidrógeno y oxígeno de alta pureza, con una capacidad de 492 Nm³/h.

El proceso productivo se divide en cinco líneas: LATEM Laminación, LATEM Acabados (lacado y mecanizado), LATEM Envases, LATEM Energía y el Centro de I+D. La planta utilizará aluminio líquido procedente de chatarra reciclada desde Villadangos del Páramo (León), y aplicará técnicas de recubrimiento, conformado, tratamiento químico y paletizado.

La autorización ambiental incluye prescripciones sobre emisiones atmosféricas y acústicas, gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, protección de suelos y aguas subterráneas, y condiciones de cese de actividad. La empresa dispone de un plazo de cinco años para la puesta en marcha, que deberá comunicarse mediante declaración responsable.

Este avance administrativo se produce en un contexto marcado por la paralización de las obras desde marzo de 2024, cuando Latemaluminium canceló contratas y aplicó un ERTE a toda la plantilla. Según fuentes del sector, no hay previsión de reanudación inmediata. El consejero de Economía de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reconoció entonces “dificultades de financiación” en la empresa, aunque reiteró el apoyo institucional para consolidar su base financiera.