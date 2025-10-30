IU denuncia ante el Tribunal de Cuentas pagos indebidos en el parque de bomberos de Benavente

Izquierda Unida ha denunciado al Ayuntamiento de Benavente ante el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades en el pago de retribuciones al personal del parque de bomberos de Benavente. La denuncia, registrada el pasado 13 de agosto, incluye documentación oficial como decretos de alcaldía, partes de servicios extraordinarios, actas plenarias e informes técnicos, y solicita que se investigue una posible duplicidad de pagos por conceptos ya incluidos en el complemento específico de los trabajadores.

El coordinador local de Izquierda Unida, Jesús Nieto, ha comparecido en rueda de prensa para informar de la denuncia y ha recordado IU ya se pronunció públicamente el 17 de diciembre de 2024, cuando expresó su apoyo al colectivo de bomberos en relación con el impago de horas extraordinarias, pero advirtió que las reclamaciones por festivos, domingos y nocturnidad no procedían. Estos conceptos, según argumentó entonces y ha reiterado ahora, están contemplados en el complemento específico de los funcionarios, y en el caso del personal laboral, existen varias sentencias del Juzgado de lo Social que desestiman el derecho a percibir pagos adicionales por dichos conceptos.

En lo que va de año IU ha detectado que el Ayuntamiento había reconocido cuantías económicas por trabajo en domingos y festivos, a pesar de las advertencias previas. En mayo, el grupo emitió una nota de prensa exigiendo responsabilidades políticas y técnicas, y advirtiendo que, de no rectificarse, se emprenderían acciones legales. En respuesta, la técnica responsable del departamento de personal emitió un informe que revocaba parcialmente los pagos, reconociendo que no procedían para el personal funcionario, pero manteniéndolos para el personal laboral, según ha referido Nieto.

Nieto atribuye el desoimiento de las sentencias previas a la "red clientelar" con los bomberos laborales por parte del Gobierno PP-Vox / J. A. G.

IU sostiene que el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador, era conocedor de las sentencias desfavorables para los trabajadores, pero decidió continuar con los pagos. Según Nieto, esta decisión tuvo como objetivo silenciar las demandas del colectivo y mantener una red clientelar vinculada al empleo público. En la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas, IU señala como responsables a la alcaldesa Beatriz Asensio, al concejal Salvador, "alcalde en la sombra", y a la técnica de personal.

El 18 de agosto, el Tribunal de Cuentas notificó que la denuncia había sido trasladada a la Sección de Enjuiciamiento. Posteriormente, el 4 de septiembre, se solicitó a IU que indicara si deseaba ejercer la acción pública o comparecer como mero denunciante. IU optó por esta última vía, remitiendo un resumen de los conceptos y cantidades presuntamente cobradas de forma indebida, y señalando a los responsables municipales.

El Tribunal de Cuentas ha remitido copia digitalizada de la denuncia y la documentación al Ministerio Fiscal y al Ayuntamiento de Benavente. IU queda a la espera de las actuaciones que pueda emprender la Fiscalía. El coordinador ha subrayado que no se trata de atacar a la institución, sino de exigir una gestión correcta del dinero público, reiterando que las advertencias fueron realizadas con antelación "por lo que no pueden acusarnos de deslealtad, frente a la oposición mezquina que el PP llevó a cabo durante ocho años".