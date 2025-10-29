La UNEX de Benavente visita el edificio histórico de la Universidad de Salamanca en un recorrido virtual

La sede de Benavente de la Universidad de la Experiencia ha puesto en marcha sus actividades complementarias. Todas ellas se realizarán gracias al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Benavente. La primera de ellas ha sido una conferencia titulada "Filosofía escrita en piedra: un recorrido virtual por la decoración del edificio histórico de la Universidad de Salamanca", impartida por David Jiménez Castaño, profesor permanente laboral del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética de la Universidad de Salamanca.

Coincidiendo con el quinto centenario de la fundación de la Escuela de Salamanca, los alumnos han descubierto el significado de la decoración del edifico histórico de la Universidad de Salamanca, relacionándolo con la filosofía del momento, especialmente con el humanismo renacentista y con la propia Escuela.

Conferencia ofrecida en la sede de la UNEX de Benavente. / E. P.

Destacó también en la conferencia la parada en los tres tramos de la escalera que conducen a la biblioteca y que muestra, en cada uno de ellos, el camino que debe realizar el estudiante salmantino para alcanzar todos los saberes de la cristiandad. Allí se pueden ver algunas ideas sobre la dignidad y la indeterminación del ser humano y sobre los usos buenos o malos que este puede hacer del conocimiento que consiga con su propio esfuerzo.

Una vez alcanzada la biblioteca, el profesor se centró en el sentido de algunos de los siete enigmas del pasamanos del primer piso y en la defensa de la paz que se hace en ellos tanto en sentido moral como político.

Alumnos y alumnas de la UNEX de Benavente en la charla. / E. P.

Por último, y viajando ya al siglo XX, se expuso brevemente la decoración de la Sala Francisco de Vitoria o Sala del Consejo del edificio de la Sociedad de Naciones en Ginebra. Las pinturas de José María Sert evocan el patio de escuelas mayores de la Universidad de Salamanca y muestran la relación entre Francisco de Vitoria y el derecho internacional contemporáneo.