Un simulacro de incendio pone a prueba al CEIP Buenos Aires
El centro educativo participa en la actividad para valorar el funcionamiento de sus sistema de autoprotección ante emergencias
El colegio Buenos Aires de Benavente ha sido esta mañana el protagonista de un nuevo simulacro de emergencia por incendio. La actividad, organizada desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Benavente dentro de sus programas con los centros escolares, contó con la participación de Bomberos de Benavente, voluntarios de Protección Civil y efectivos de la Policía Local.
Durante la jornada lectiva, la alarma de incendios del centro activó el dispositivo previsto en el Plan de Autoprotección del colegio. Profesores y alumnos siguieron entonces las instrucciones establecidas para la evacuación, saliendo ordenadamente hacia los puntos de encuentro situados en el patio del recinto escolar, manteniendo la calma.
En apenas unos minutos, todo el alumnado y el personal docente habían desalojado el edificio. Durante el simulacro, los bomberos accedieron al interior del centro, simulando las labores de control y extinción del fuego, así como la búsqueda de posibles personas atrapadas. Por su parte, Protección Civil colaboró en el control del perímetro y en la atención preventiva, mientras que la Policía Local se encargó de regular el tráfico en los accesos y garantizar la seguridad en el entorno del centro.
Al finalizar el simulacro, los alumnos y alumnas pudieron observar de cerca los vehículos y equipos utilizados por los bomberos y voluntarios de Protección Civil. Esta parte del ejercicio despertó gran interés entre los más pequeños. También hubo cierta emoción cuando uno de los bomberos mostró el uso de la manguera con agua a presión.
