El pleno de Benavente aprueba la cuenta de 2024 con los votos de PP y Vox, que defienden una gestión "responsable"

El Pleno municipal de Benavente ha aprobado con los votos del equipo de Gobierno de PP y Vox y la abstención de la oposición de PSOE e IU la cuenta general de 2024. Una sesión extraordinaria en la que los partidos políticos han dejado de lado, en gran parte del debate, los asuntos previstos en el orden del día aludiendo a gestiones anteriores sobre temas que no iban a pleno, y hasta de política nacional de anteriores mandatos ha estado presente en este debate. Tampoco ha faltado el “y tú más” en esta ocasión, las faltas de respeto en varias intervenciones y las acusaciones de mentir unos y otros.

Lo cierto es que la aprobación definitiva de la cuenta general ha salido adelante con un resultado positivo de 514.000 euros y el remanente de Tesorería se cierra con 2,34 millones de euros, mientras que el ahorro neto se cifra en 85.350 euros.

IU señala 90 reparos por contratos sin fiscalización previa

De las cifras de esta cuenta general, destaca el portavoz de IU, Manuel Burón la devolución de subvenciones de Planes de Obras de 2022 por importe de 630.431 euros, reparación del carril bici, o la mejora de infraestructuras turísticas del depósito de la Mota. Además, señala que en 2024 el Ayuntamiento gastó 130.000 euros en gratificaciones a funcionarios, 89.000 en horas extraordinarias de laborales 67.000 euros de complementos de productividad del personal municipal, tanto laboral como funcionario. Unos 286.000 euros sobre una previsión inicial de 185.000 euros.

Hizo hincapié en la existencia de “90 reparos y omisiones al contratar bienes y servicios sin tramitación de expediente ni fiscalización previa, omitiendo los preceptos legales; 32 informes desfavorables, 20 por contratos y 12 de personal, algunos de ellos con vicios de nulidad y no cabía informe de discrepancia, aunque también fueron levantados. Y otras 58 omisiones de la función interventora”.

Vox defiende la gestión basada en el "control y la eficiencia del gasto"

El concejal de VOX, Eugenio Blanco destacó de la cuenta general del ejercicio 2024 que “refleja una gestión económica saneada, responsable y eficaz”. Hace hincapié en que “hay que tener en cuenta una cosa que es importante, el ejercicio se cierra con superávit, ahorro neto positivo y cumplimiento estricto de la regla de gasto y de los límites de deuda, algo que demuestra que este ayuntamiento ha sabido administrar con rigor los recursos de todos los benaventanos".

Añadió también que "Benavente cuenta con una tesorería saneada, un control permanente del gasto público y una sociedad municipal con resultados positivos, lo que evidencia un modelo de gestión eficiente y transparente. Algo que demuestra que este ayuntamiento ha sabido administrar con rigor los recursos de todos los benaventanos”. Dice Blanco que los resultados de esta cuenta general van en la misma dirección que la gestión pública defendida por Vox, basada en “el control, la transparencia y la eficiencia del gasto”.

El PSOE critica que "solo han ejecutado un 15% del anexo de inversiones"

En su valoración de la cuenta general, la socialista Patricia Martín recuerda que no se están ingresando las anualidades previstas para el Puerta del Noroeste y lamenta la devolución de un total de 630.000 euros de subvenciones. Critica la gestión municipal apuntando que “ustedes saben que han trabajado poco en este año, solo han ejecutado un 15% del anexo de inversiones. Suspenden en lo que a gestión se refiere”. Dijo que en la cuenta general "no es oro todo lo que reluce" porque "hay que tener en cuenta los intereses generados en las cuentas de tesorería, la cuenta remunerada de Caja rural y dos plazos fijos, que esto les da también ingresos varios; de la participación de los tributos del Estado han ingresado más de 800.000 euros; y en el remanente de Tesorería, que tienen 2,3 millones de euros, habría que quitar 289.897,60 euros de subvenciones objeto de reintegro.

Y fue crítica con el pago de bienes y servicios con un importe de más de 560.000 euros sin haber tramitado expediente ni fiscalización previa. Recoge el informe de intervención hasta 90 reparos. “La interventora formuló reparo a todas las nóminas del ejercicio por el pago de productividades y horas extras".

El PP asegura que "va a quedar la deuda más baja desde hace 20 años"

El concejal de Hacienda, el popular José Manuel Salvador, habló de “hechos y datos objetivos” y señaló que el superávit presupuestario es de más de 179.000 euros conseguidos gracias a una ejecución “responsable”; se cumple la regla de gasto y señaló que “el Ayuntamiento de Benavente ha demostrado en 2024 una gestión financiera responsable, eficaz y orientada a la sostenibilidad a largo plazo, reforzando la confianza en la institución y generando bases sólidas para afrontar futuros retos municipales”. Especial hincapié hizo en la reducción de la deuda tras amortizar 901.000 euros en 2024, "año en el que por primera vez en muchos años no se ha solicitado ningún préstamo bancario, como tampoco lo hemos hecho en el 2025. Y ya podemos adelantarles que, cuando termine este año, vamos a amortizar 1.123.000 euros. Va a quedar la deuda más baja desde hace más de 20 años, en 2.700.000 euros".

Y reprochó a los grupos en la oposición la “pérdida de subvenciones. Ustedes las perdieron y nosotros devolvimos el dinero”, refiriéndose tanto a la subvención del carril bici, como el de planes de Obras de 2022. También defendió la ejecución del presupuesto y señaló que “teniendo en cuenta que el Puerta Noroeste son dos millones de euros, haga usted el porcentaje sobre el número de actuaciones. Verá cómo esa cifra cambia. Se han hecho muchísimas cosas y se ven en la calle”.