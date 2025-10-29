El deporte gana espacio en San Cristóbal con el nuevo gimnasio municipal

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas avanza en su compromiso con la salud y el bienestar de sus vecinos y vecinas. La puesta en marcha del gimnasio municipal ha supuesto un importante paso en esta línea, convirtiéndose en un espacio de encuentro saludable que ha tenido una gran acogida, especialmente entre los jóvenes del municipio, según reconoce la alcaldesa de la localidad, Leonor González.

«Hay inscritas en el gimnasio municipal unas 120 personas», señala. El gimnasio permanece abierto ocho horas al día con monitor y la cuota trimestral es de 40 euros, una cantidad simbólica con la que el Ayuntamiento busca fomentar la práctica deportiva entre todos los colectivos.

Tal es así que los viernes se ofrecen sesiones gratuitas a las personas mayores con el fin de que «se animen también a hacer uso del gimnasio», señala.

Esta instalación forma parte del proyecto «A la salud por el deporte», puesto en marcha a finales de 2023 con fondos concedidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que ha permitido adecuar distintos espacios municipales para la realización de ejercicio físico. A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende ofrecer alternativas saludables y promover hábitos de vida activos frente al reto demográfico que afrontan los municipios rurales, al tiempo que crea empleo con la ayuda de fondos públicos, según indica la primer edil.

Adecuación de un paseo

El gimnasio no es la única actuación que se incluye dentro de este proyecto. El Ayuntamiento trabaja también en la creación de una zona de paseo segura en la circunvalación, un itinerario de más de dos kilómetros que permitirá caminar o practicar deporte al aire libre. «Ya tenemos un tramo terminado cno fondos de la Junta, otro tramo contratado a través de Planes de Obras de la Diputación y quedará aún más de la mitad». Explica la alcaldesa que «ya hemos cerrado la zona del desagüe y ahora tenemos que realizar la urbanización de esa zona».

Junto a estas obras, el municipio se plantea cubrir la pista de pádel, con el fin de ampliar así la oferta deportiva municipal y garantizando su uso durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Con estas actuaciones, San Cristóbal de Entreviñas avanza hacia un modelo de municipio más saludable y activo. «Nos parece importante que nuestros vecinos tengan espacios desarrollar estas actividades saludables».