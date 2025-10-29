Benavente solicita un programa mixto de formación y empleo para avanzar en la Ciudad Deportiva
Las actuaciones previstas en el proyecto valorado en 413.061,24 incluyen también mejoras en el edificio cultural de Las Eras de Los Salados y eliminación de barreras arquitectónicas en varios viales
La Junta Local de Gobierno de Benavente ha aprobado la propuesta de la Concejalía de Administración Interior, Relaciones Institucionales y Obras de concurrir a la convocatoria del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la financiación del Programa Público Mixto de Empleo con el proyecto‘Ciudad Deportiva II’.
La propuesta aprobada esta mañana del Programa Mixto de Empleo – Formación DUPLO ‘Ciudad Deportiva II’ contiene un importe subvencionable de 343.738,08 euros por parte del ECYL mientras que la aportación municipal asciende a 69.23,16 euros para un importe total de 413.061,24 euros.
Dicho importe irá destinado a cubrir las siguientes actuaciones:
- Trasdosado de paramentos en Edificio Cultural sito en Eras del Salado y nueva colocación de solados, alicatados y tabiquería en la Ciudad Deportiva.
- Eliminación de barreras arquitectónicas en diferentes viales de la ciudad.
Ayudas a la natalidad
Por otro lado, la Junta Local de Gobierno ha aprobado el informe de la Concejalía de Bienestar Social de ayudas a la natalidad del tercer trimestre de 2025 que recoge un total de 12 solicitudes, de las cuales, 11 han sido aprobadas para un total de 4.950 euros en ayudas a las familias que cumplen las bases de esta convocatoria.
Cada una de las ayudas concedidas asciende a 450 euros. En lo que va de año 2025, la administración municipal ha concedido un total de 15.450 euros en ayudas a la natalidad y se han aprobado 35 de las 43 solicitudes presentadas.
