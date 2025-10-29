Benavente y la localidad italiana de Turín unen lazos con este proyecto educativo

El Colegio Virgen de la Vega de Benavente ha vivido una semana muy especial con la visita de once alumnos y profesoras del I.C. Marconi Antonelli de Turín (Italia), en el marco de un intercambio educativo que ha tenido como objetivo principal la convivencia, el conocimiento mutuo y la práctica del inglés como lengua de comunicación común.

La experiencia comenzó con un acto de recepción en el colegio, donde los alumnos españoles e italianos se conocieron en un ambiente distendido y familiar, compartiendo juegos, risas y una merienda de bienvenida. Desde ese momento, “benvenuti a Benavente!” se convirtió en la frase más repetida por los anfitriones.

Durante la semana, los estudiantes participaron en un completo programa de actividades que combinó aprendizaje, cultura y diversión. Hubo talleres lingüísticos en italiano y español, sesiones deportivas y un atractivo taller de laboratorio en el que trabajaron en equipos mixtos, compartiendo ideas y destrezas tecnológicas.

Los alumnos en el parque infantil de La Mota de Benavente. / .

Una original yincana por las calles de Benavente titulada “Pimentel’s Treasure” les permitió descubrir rincones emblemáticos de la ciudad mientras resolvían pruebas en inglés, poniendo en práctica sus conocimientos de una forma lúdica.

El programa también incluyó excursiones culturales a León, Salamanca y Zamora, donde los alumnos pudieron admirar el patrimonio artístico y arquitectónico de Castilla y León, a la vez que compartieron momentos de convivencia y amistad con sus compañeros italianos.

Alumnos del intercambio en una de las aulas del Virgen de la Vega. / .

El fin de semana se reservó para la vida en familia, un aspecto fundamental del intercambio que permitió a los estudiantes de Turín integrarse plenamente en la rutina y costumbres locales.

Esta iniciativa, impulsada por el Colegio Virgen de la Vega y la Fundación Educere, consolida el compromiso del centro con la apertura internacional, el aprendizaje de lenguas y la educación en valores.