Un ruta teatralizada descubre el "Benavente misterioso" por Halloween

Benavente ha programado varias propuestas para los niños, niñas y jóvenes de la ciudad con motivo de la próxima fiesta de Halloween. El viernes 31 tendrá lugar una ruta teatralizada por el "Benavente Misterioso", organizado por Serviocio Siglo XXI en colaboración con la Concejalía de Turismo.

La actividad se desarrollará en dos pases, a las 20 horas y a las 22:30 horas con inicio en el Hospital de la Piedad. La primera parada será en el claustro de este monumento bajo el título “La persecución del maligno, los prodigios sobrenaturales de Sor Patrocinio”.

Sigue el recorrido tenebroso por la Casa de Cultura La Encomienda. Allí los participantes podrán conocer “La maldición de la tumba de Girald” y “la extraña muerte del caballero de la Orden de San Juan, Girald de Aisné”.

Ya en el Teatro Reina Sofía habrá una tercera parada en la que conocerán la historia de “El anillo de la condesa”.

Para participar hay que inscribirse en la Oficina Municipal de Turismo a través del teléfono 980634211 o el e-mail turismo@benavente.es.

Sopresas en la Oficina de Turismo

Además, la Oficina Municipal de Turismo de Benavente prepara sorpresas “terroríficas” para los más pequeños que la visiten disfrazados y entreguen un dibujo o un relato sobre un monumento de Benavente. La cita es para las tardes del jueves y viernes, en horario de 16:30 a 18:30 horas.

El jueves en la Plaza de la Madera, frente a la iglesia de Santa María, los alumnos de canto de la Escuela de Música Duquesa Pimentel interpretan un Concierto de Halloween a partir de las 18:30 horas.

Gaming Party

Ya el sábado día 1 es la fiesta de los "gamers". Benavente acoge en el frontón municipal una gaming party en la que los asistentes a esta jornada tecnológica podrán disfrutar de actividades como simuladores de conducción de coches de carreras con volantes, pedales y pantallas gigantes para aumentar la sensación de realidad. También se podrá disfrutar de una zona de baile, una zona de videojuegos con sillones ‘gaming’ y mandos ‘dualsense’ y una zona de fútbol virtual. El acceso será gratuito.