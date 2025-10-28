Nuevos actos vandálicos en Benavente: así han dejado los aseos del Paseo de la Mota

Los gamberros vuelven a actuar en Benavente, donde han producido nuevos actos vandálicos en los Paseos de la Mota: se han cebado con el mobiliario de los aseos públicos del templete, donde han llegado a partir uno de los lavabos, y también han causado varios desperfectos en los elementos de juego del parque ubicado en el mismo paseo.

Trozos del lavabo destrozado en Benavente por los vándalos. / Cedida

Desde el Ayuntamiento de Benavente ya se han pronunciado para expresar su "absoluto rechazo ante este tipo de actuaciones que van en contra de la normal convivencia". Además, el equipo de gobierno informa que ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil para que identifiquen a los autores y tramiten las correspondientes denuncias.

Destrozos en los aseos públicos de los Paseos de la Mota en Benavente. / Cedida

De hecho, la Policía Local ya ha identificado a la persona que el pasado 10 de octubre causó varios desperfectos en las calles Sancti Spiritus, Dr. García Muñoz y plaza Juan Carlos I. Un individuo ha sido denunciado por atentar contra varios elementos de mobiliario urbano como jardineras, vallas o alcantarillas, así como varias sillas de un establecimiento hostelero.