Localizado el presunto agresor con machete en Benavente

Hoy se toma declaración al agredido que sigue hospitalizado "y se adoptarán las medidas oportunas"

Subdelegación señala que ha sido una reyerta en la zona de ocio

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL

Eva Ponte

Identificado y localizado el presunto agresor con una machete en la zona centro de Benavente en la madrugada del domingo, según informa el subdelegado Ángel Blanco.

Explica la Subdelegación que “el sábado por la noche se produjeron unos hechos en la zona centro de Benavente, la zona de ocio” y explica que se trata de una reyerta en la que uno de los implicados agredió con un machete a otro varón.

La víctima fue ingresada en el hospital de Zamora por lesiones en el cuello y en la espalda y explica la subdelegación que “sigue ingresada y hoy se le toma declaración por parte de la Guardia Civil de Zamora y se adoptarán las medidas oportunas”.

Desde Subdelegación de Gobierno se va a potenciar la presencia de Guardia Civil en Benavente puesto que “nos preocupa este aumento de reyertas y agresiones en la zona de ocio de Benavente. Es una medida de prevención y para intentar evitar estos lamentables sucesos”.

