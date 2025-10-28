Concluye la ronda de visitas municipales a los centros educativos de Benavente
El Ayuntamiento de Benavente ha finalizado la ronda de visitas a los centros educativos de Benavente, que realizan con motivo del inicio de curso tanto la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, como la concejala de Educación, Mercedes Benítez, acompañadas del encargado general de Obras.
Han visitado tanto colegios públicos como concertados, así como los institutos de la localidad. En ellos se han reunido con las juntas directivas para conocer de primera mano la situación de los centros, el estado en el que se encuentran aquellos trabajos de mantenimiento que se realizan durante todo el curso y nuevas peticiones que el Ayuntamiento de Benavente pueda asumir para la conservación de los centros educativos.
