Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concluye la ronda de visitas municipales a los centros educativos de Benavente

Encuentro mantenido en el IES Los Sauces. | E. P.

Encuentro mantenido en el IES Los Sauces. | E. P.

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente ha finalizado la ronda de visitas a los centros educativos de Benavente, que realizan con motivo del inicio de curso tanto la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, como la concejala de Educación, Mercedes Benítez, acompañadas del encargado general de Obras.

Encuentro en el CEIP Buenos Aires.

Encuentro en el CEIP Buenos Aires. / E. P.

Han visitado tanto colegios públicos como concertados, así como los institutos de la localidad. En ellos se han reunido con las juntas directivas para conocer de primera mano la situación de los centros, el estado en el que se encuentran aquellos trabajos de mantenimiento que se realizan durante todo el curso y nuevas peticiones que el Ayuntamiento de Benavente pueda asumir para la conservación de los centros educativos.

Encuentro mantenido con el director del IES León Felipe.

Encuentro mantenido con el director del IES León Felipe. / E. P.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents