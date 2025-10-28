El Ayuntamiento de Benavente amortiza deuda por importe de 300.000 euros

El pleno municipal somete a su aprobación el miércoles el segundo reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 540.288,34 euros, para cubrir gastos indebidamente comprometidos, suministro de energía, gas o combustible por valor de 145.435 euros, programas específicos o la amortización de 300.000 euros de deuda municipal.

Con el reconocimiento extrajudicial de crédito se va a financiar un conjunto de gastos de naturaleza no financiera correspondiente a gastos de clasificación económica del presupuesto por importe de 240.288,34 euros, mediante una modificación de las previsiones iniciales de ingresos. Hay también baja por anulación de créditos disponibles de gasto de naturaleza no financiera por importe de 44.200 euros. El importe real del gasto que se incrementa en el presupuesto es de 496.088, 34 euros.

Como consecuencia de mayores gastos que se prevé realizar para este ejercicio económico sin que puedan demorarse al próximo, para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la corporación es insuficiente, se suplementan varias aplicaciones presupuestarias de suministro de energía eléctrica, gas y combustible, gastos diversos y reparaciones por importe de 145.435 euros. Recoge el expediente que "visto el gasto realizado en los tres primeros trimestres del ejercicio 2025, por lo que se estima necesario suplementar el crédito disponible con el objeto de poder atender al gasto que se estima se producirá antes de la finalización del ejercicio. El gasto en la mayor parte de las aplicaciones ha sido superior al ejercicio 2024".

Hay, además, gastos no previstos en aplicaciones presupuestarias de distintos programas municipales como el de Sanidad, Festejos y Estudios y Trabajos Técnicos por importe de 23.000 euros. Un total de 4.000 euros serán para Sanidad para la esterilización de colonias de gastos, puesto que el gasto es superior a lo que se había estimado inicialmente; y con el objeto de contratar la redacción del proyecto para realizar el Plan Provincial 2026 de la avenida de León "es necesario suplementar en 15.000 euros la aplicación inicial".

Además se prevé incrementar en 8.000 euros la partida prevista para las fiestas de Navidad "dada la gran acogida que el año anterior tuvieron las actuaciones que acompañaron el encendido del alumbrado navideño". El Ayuntamiento prevé organizar de nuevo esta actividad con el fin de hacer partícipes en los festejos a un mayor número de benaventanos y visitantes en la época navideña, lo que tendrá "impacto beneficioso en el comercio y hostelería".

El reconocimiento amortizará deuda por importe de 300.000 euros. Señala la alcaldesa en la memoria de Alcaldía que "el superávit al cierre del ejercicio se cifra en 179.910,87 euros, si bien se considera adecuado incrementar el importe".