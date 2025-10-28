Amigos de la Capa de Benavente en el encuentro nacional de capistas

La Asociación de Amigos de la Capa de Benavente ha participado el fin de semana en el XXV Encuentro Nacional de la Capa Española, celebrado en la ciudad de Segovia. El encuentro ha servido para disfrutar de unas jornadas de convivencia, una cita para pasar unos días de fiesta con los amigos y cuidando de las tradiciones.

La recepción a los capistas estuvo acompañada con los sones de las dulzainas en la Plaza Mayor de Segovia. Esta recepción abrió el encuentro que contó con el saludo del alcalde de la ciudad segoviana, José Mazarías. La presentación oficial se llevó a cabo en el Teatro Juan Bravo y no faltó la actuación de la ronda segoviana y una cena de fraternidad que puso el broche a esta primera jornada de encuentro y convivencia. El presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Capa de Segovia, Juan Antonio Gozalo de Apellaniz, destacó en su bienvenida el estilo y el orgullo con el que los capistas portan la "pañosa", preservando la tradición que da identidad a esta prenda.

Amigos de la Capa de Benavente en Segovia. / .

No ha faltado en el evento el tradicional atuendo, la capa que les acompaña en cada celebración lúdica en la que participa esta asociación. Los orígenes de esta agrupación benaventana se remontan al año 1996 y año tras año hacen lo posible por asistir al encuentro de asociaciones de amigos de la capa puesto que les une un sentir común, mantener viva una costumbre que forma parte de la identidad cultural de Castilla y León.

En esta ocasión tanto el viernes como el sábado, el encuentro estuvo pasado por agua. Los capistas lucieron sus ancestrales atuendos por las principales calles y plazas de Segovia y no faltó el interés de vecinos y visitantes que se encontraron a su paso por la ciudad.

Encuentro de Amigos de la Capa en Segovia. / .

Las actividades incluyeron brindis tras la cena del viernes y un baile después de la comida del sábado. Además, durante la jornada, se celebró la Asamblea Anual de presidentes de asociaciones, en la que se eligió Oviedo y Noreña como sedes del Encuentro Nacional de la Capa que se celebrará el próximo año.

Siguió el encuentro en la jornada del domingo en la que, según explican los participantes, el sol acompañó e hizo más agradable la visita a los lugares más emblemáticos de la ciudad segoviana. Hubo recorrido por la catedral, el Acueducto de Segovia y el Alcázar. La santa misa, seguida de un paseo y la comida de hermandad llevaron a la clausura del evento que incluyó la tradicional entrega de premios y trofeos a los participantes y asociaciones más destacadas.