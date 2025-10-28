Activado el protocolo del cementerio en Benavente por Todos los Santos
El autobús urbano funcionará con normalidad para facilitar la llegada al camposanto
Habilitadas varias zonas de estacionamiento en las proximidades
El Ayuntamiento de Benavente informa que con motivo de la celebración de la Festividad de Todos Los Santos que tiene lugar este sábado, 1 de noviembre, el autobús urbano municipal funcionará con normalidad tanto el sábado como el domingo realizando su recorrido habitual para facilitar la llegada de personas al camposanto. El horario de invierno del autobús municipal es el siguiente: de 9 a 13 horas y de 16 a 18 horas.
De cara al gran número de visitas que se esperan en el cementerio municipal durante los próximos días, la Policía Local ha habilitado como en años anteriores, varias zonas de estacionamiento en las proximidades al camposanto. El horario del cementerio municipal es el siguiente: de 9 a 18:30 horas.
El protocolo activado por el Ayuntamiento de Benavente recoge también el vallado del acceso peatonal al cementerio para garantizar la seguridad de los viandantes. El sábado, 1 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, tendrá lugar el tradicional acto de oración por los difuntos en el cementerio nunicipal.
