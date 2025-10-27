Lázaro Zarza, "toda una vida" al servicio del medio rural de Zamora

A lo largo de su trayectoria, Lázaro Zarza, toda una vida en Friera de Valverde, no solo ha estado a pie del campo, sino también al frente de distintos organismos e instituciones. Desde joven, con 17 años, recuerda, asumió responsabilidades públicas y cargos en cooperativas, asociaciones y organismos agrarios, convencido de que el sector necesitaba voz y representación. Su implicación en entidades como Gaza, donde fue consejero, Campos-Tera, en la cooperativa TEO y Nutecal donde estuvo varios años de presidente o la Cámara Agraria Provincial, además de su labor como alcalde de Friera de Valverde durante veintiocho años, reflejan una dedicación que ha trascendido lo personal. Hoy en día sigue siendo alcalde de su pueblo Friera de Valverde y preside la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Tera.

En todos esos ámbitos ha defendido con firmeza los intereses del medio rural y de los ganaderos, "siempre con la idea de que el campo se respeta trabajando por él y, algo muy importe, desde él".

Lázaro ha sido, durante décadas, uno de esos hombres imprescindibles en los pueblos. Su compromiso con el campo ha ido más allá de su propia explotación y ha trabajado y sigue aún, trabajando por mantener vivo un modo de vida que sostiene a toda una comarca.

Homenaje de la ADS de Ovino de Aliste y Valverde

El pasado viernes la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) de Ovino y Caprino de Aliste y Valverde celebraba asamblea para elegir nueva junta directiva. Y Lázaro ha recibido de sus compañeros del sector, reunidos en Burganes de Valverde, un emotivo homenaje de agradecimiento por su labor como presidente desde la fundación de esta asociación hasta su reciente jubilación.

El acto ha sido sencillo, pero para Lázaro "muy emotivo". Ha tenido palabras de agradecimiento al equipo técnico que ha estado con él todos estos años. "A Suso de Benavente, a Ana de Arrabalde, a Mario de Santibáñez de Vidriales, y ahora a María Fuentes, de Villaralbo. Estos han sido los veterinarios y sin ellos esto no habría funcionado".

Lázaro Zarza en el centro, tras la placa de homenaje que le entregó la ADS. / E. P.

Tres décadas en marcha

Fue el 12 de marzo de 1997 cuando decidió dar un paso al frente para poner en marcha esta asociación con una masa ganadera de unas 45.000 ovejas, según recuerda y unos 200 ganaderos. "En Tábara había 12.000 ovejas. Entonces cada pueblo tenía ocho, diez o doce ganaderos. En Navianos, en Burganes, en Pueblica… Hoy apenas quedan dos o tres. En la ADS estamos unos cuarenta ganaderos", lamenta Zarza. "El sector ha cambiado mucho, y no precisamente a mejor."

Lleva toda su vida, vinculado al sector primario. "Mis padres y mis abuelos nunca emigraron. Mis padres nos enseñaron a mi hermano y a mí el valor del trabajo en el campo, y eso hemos hecho siempre", explica.

Ve "mal futuro" para el sector primario mientras las cosas no cambien. "El problema es que los productos del ganadero no valen lo que deberían. La leche, la carne, la lana … todo se paga igual que hace treinta años, mientras que los costes se han multiplicado por cinco o por seis. Así es imposible que los jóvenes se queden, que haya relevo generacional del que tanto se habla".

A pesar de la jubilación, Zarza no se desvincula del todo del campo. Ha cedido su explotación —unas 250 ovejas— a su hijo Eduardo, que ha decidido continuar con la tradición familiar. "Yo no quiero dejar de trabajar. Hay que seguir peleando todos los días por el sector agrario; es lo que hemos mamado toda la vida", explica.

Explica que él trabaja regadío y secano. "Algo de maíz, algo de alfalfa, patatas para la casa y poco más, porque ahora ya la remolacha. La remolacha se ha ido a garete aquí ya solo queda la de Toro y Acor. La remolacha era un cultivo de la que vivió mucha gente en la comarca. De Friera trabajaba muchísima gente en la azucarera de Benavente. Funcionaba, tenían un sueldo muy bueno y venían aquí y hacían las cosas del campo y de la ganadería. Gente que tenía cuatro vacas, dos cerdas, ocho ovejas. Y ahora se acabó, eso es inviable ya hoy por hoy", lamenta.

La ADS tiene ya nueva directiva. El presidente es Juan Carlos de la Fuente; el vicepresidente, Gustavo Martínez; tesorera, Francisco Furones; y la secretaria, Mari Ángeles La Fuente Martín.