Iván Casado nuevo secretario de Juventudes Socialistas en Benavente

Juventudes Socialistas de Benavente han celebrado asamblea local, en la que Iván Casado, técnico superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen, ha sido elegido como nuevo secretario general de la organización. Casado, que ya ocupó el cargo hace una década, asume la responsabilidad al frente de las JSE-Benavente con el compromiso de “defender el derecho a quedarnos, el derecho a poder vivir en nuestra tierra”.

Durante su intervención, Casado anunció las dos primeras medidas que marcarán la hoja de ruta de la organización para los próximos años, centradas en los ejes de vivienda y empleo juvenil:

Plan Municipal de Vivienda Joven, que el nuevo secretario general instará a impulsar al Ayuntamiento de Benavente, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda asequible, ampliar el parque público de vivienda y crear ayudas municipales al alquiler complementarias a las autonómicas y estatales.

Plan de Empleo Juvenil y de Retorno del Talento, que incluirá una bolsa de empleo local conectada con las empresas del entorno y programas de retorno para que los jóvenes benaventanos que emigraron puedan volver con garantías.

Casado subrayó que Juventudes Socialistas “no somos un grupo de amigos que se reúne de vez en cuando, somos una organización juvenil política, y vamos a hacer política, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese”.

Comisión ejecutiva de Juventudes Socialistas en Benavente. / .

La Comisión Ejecutiva Municipal la completan Julia Rodríguez, técnico superior en Transporte y Logística y estudiando el Grado Superior en Marketing y Publicidad, como secretaria de Organización e Igualdad; y Camino Bodas, estudiante de Filosofía Hispánica, como secretaria de Política Institucional, Educación y Empleo.

En el acto intervinieron también Helena Hernando, secretaria general provincial de Juventudes Socialistas de Zamora, Laura Fernandez, secretaria general saliente de JSE Benavente, y Lucía Ferrón, secretaria de Organización saliente de JSE-Benavente.