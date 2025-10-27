Happening pone al público en pie en el Reina Sofía con "Único"

Benavente ha acogido una nueva puesta en escena de Happening que ha subido a las tablas del Teatro Reina Sofía cargado de canciones, optimismo y buenas vibraciones que siempre acompañan a cada uno de sus espectáculos.

En esta ocasión el público familiar ha podido disfrutar de su nuevo trabajo "Único" con el que niños, niñas y mayores han podido disfrutar de pura energía, de un "show mágico" y de la música en directo. Durante la actuación se pudieron escuchar temas de distintos estilos musicales como el rock, pop, ska, funk y música electrónica, todos ellos con mensajes optimistas, alegres y positivos. Las canciones de Happening han invitado a la reflexión sobre valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad, la amistad, la confianza o la diversidad.

Entre los temas que se pudieron escuchar "Puedes brillar" o "Único", que da nombre al espectáculo. Además el público ha podido corear, animar y disfrutar de hits como "Vivan las manos de colores", "Alto el fuego" o "Lo importante es intentarlo". La actuación, organizada por el Ayuntamiento de Benavente en colaboración con la Junta de Castilla y León, forma parte de la programación de la Red de Teatros de Castilla y León y ha supuesto el regreso del grupo a la ciudad.