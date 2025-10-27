Benavente potenciará de forma digital el entorno cultural, histórico y artístico

El Ayuntamiento de Benavente llevará a pleno el miércoles la redistribución de los importes del eje de actuación número 3 (el que corresponde a las actuaciones de transición digital) del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

En este eje se incluyen varias actuaciones. En cuanto a las propuestas para la actuación de "Desarrollos de realidad inmersiva". Inicialmente se licitó un contrato de servicios de "Creación de contenidos y suministro de componentes para experiencia inmersiva con fines turísticos y culturales", con un presupuesto base de licitación de 105.875 euros que finalmente se adjudicó a Telefónica Soluciones y Comunicaciones de España por 87.352,18 euros. A esto hay que sumar otra actuación de "Gamificación de destinos turísticos", adjudicado por importe de 7.808,13 euros lo que suma un total de 95.160,31 euros y queda un saldo de esa actuación de 37.388,69 euros.

Según explica el Ayuntamiento esta actuación se quiere complementar con un contrato de servicios de "Destino turístico digital inteligente" que potenciará de forma digital el entorno cultural, artístico e histórico de Benavente, y cuyo presupuesto requiere como mínimo de 81.500 euros de acuerdo a necesidades planteadas y consultas realizadas en el mercado.

Teniendo en cuenta otra de las actuaciones, la de "Comunicación y acceso de recursos y servicios al turista en destino" para la que se presupuestó 88.356 euros y de la que hay un sobrante de 44.200 euros la propuesta municipal es destinar este importe al contrato de "Destino turístico inteligente".