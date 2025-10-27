Plan de Sostenibilidad Turística
Benavente potenciará de forma digital el entorno cultural, histórico y artístico
El pleno debatirá el próximo miércoles la redistribución de importes del eje de transición para contratar servicios de destino turístico inteligente
El Ayuntamiento de Benavente llevará a pleno el miércoles la redistribución de los importes del eje de actuación número 3 (el que corresponde a las actuaciones de transición digital) del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.
En este eje se incluyen varias actuaciones. En cuanto a las propuestas para la actuación de "Desarrollos de realidad inmersiva". Inicialmente se licitó un contrato de servicios de "Creación de contenidos y suministro de componentes para experiencia inmersiva con fines turísticos y culturales", con un presupuesto base de licitación de 105.875 euros que finalmente se adjudicó a Telefónica Soluciones y Comunicaciones de España por 87.352,18 euros. A esto hay que sumar otra actuación de "Gamificación de destinos turísticos", adjudicado por importe de 7.808,13 euros lo que suma un total de 95.160,31 euros y queda un saldo de esa actuación de 37.388,69 euros.
Según explica el Ayuntamiento esta actuación se quiere complementar con un contrato de servicios de "Destino turístico digital inteligente" que potenciará de forma digital el entorno cultural, artístico e histórico de Benavente, y cuyo presupuesto requiere como mínimo de 81.500 euros de acuerdo a necesidades planteadas y consultas realizadas en el mercado.
Teniendo en cuenta otra de las actuaciones, la de "Comunicación y acceso de recursos y servicios al turista en destino" para la que se presupuestó 88.356 euros y de la que hay un sobrante de 44.200 euros la propuesta municipal es destinar este importe al contrato de "Destino turístico inteligente".
- Debate en redes por la nueva macrogranja que se construirá en Zamora: 'Recibimos lo que otros no quieren
- Mari, la mujer que pasó de conducir autobuses en Madrid a vender hortalizas en Zamora: 'Aquella vida no me gustaba
- La vida cultural en Pobladura del Valle no entiende de temporadas
- Herido con un machete un hombre en Benavente que recibió varios cortes en el cuello y la espalda
- Así es el proyecto de una planta de hidrógeno de 19 millones de euros en esta localidad de Benavente
- Las rotondas de León y Federico Silva en Benavente, abocadas a ser levantadas y reparadas
- Franz Weber celebra el 'fracaso' de las jornadas de tauromaquia en Benavente
- La Fiscalía archiva la denuncia contra la alcaldesa de Benavente por el muro del Hospital