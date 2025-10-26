La temporada de setas llega tardía y arranca con especies de ribera en Benavente

La campaña micológica acaba de comenzar en la provincia de Zamora, pero el arranque está siendo muy flojo. La ausencia de lluvias que se ha prolongado más de lo deseado y las condiciones meteorológicas adversas han ocasionado un retraso en el inicio de la nueva temporada micológica.

Recogiendo Craterellus Tubaeformis.

Así lo confirma José Miguel Juan, presidente de la Asociación Micológica de Benavente, quien asegura que por el momento apenas se están encontrando setas en los montes de la comarca Benavente y en otras zonas de la provincia. "Las pocas que aparecen son las llamadas de ribera, propias de las orillas de los ríos. Ahora mismo está saliendo muy poco, solo las de ribera, porque hasta ahora no había llovido nada", explica. La falta de precipitaciones durante los últimos meses, tras una primavera que había sido buena, ha secado el terreno y retrasado la aparición de especies más comunes.

Aun así, las lluvias de los últimos días traen esperanza a los amantes de la micología. Explica Juan que en zonas como las comarcas de Sanabria han caído algunos litros, y los micólogos confían en que, si las temperaturas se mantienen suaves y las heladas tardan en llegar, la temporada pueda salvarse. "Sabíamos que la temporada iba a ser tardía este año, pero si no hiela pronto estas lluvias de estos días pueden ser suficientes para que se salve la temporada", señala Juan.

Gyromitra Esculenta, una de las variedades "muy tóxica". / .

Estima el experto micólogo que en la zona de Sanabria "podrían empezar a verse setas en unos ocho días, y en la zona de Benavente, quizás un poquito más, en torno a diez o doce días".

En los campos benaventanos las especies más buscadas siguen siendo la tradicional Cyclocybe cylindracea, más conocida como seta de cardo, y el níscalo, muy abundantes en los pinares y encinares de la comarca. Los boletus, en cambio, son más propios de otras zonas de la provincia. "Por ahora, las empresas procesadoras de setas todavía no han comenzado la recogida, otro indicador de que la campaña aún no ha despegado", señala el presidente de la asociación benaventana.

El lastre de los incendios

A la escasez de lluvias se suma el daño que han provocado los incendios del pasado verano. José Miguel Juan recuerda ya la devastación que hubo en el gran fuego de 2022 en la Sierra de la Culebra y los de este verano, que han afectado de lleno a los bosques zamoranos. "Ha sido un desastre grandísimo. Cuando se quema un bosque, se pierden también los micelios de las setas, que están muy ligados a los árboles. Un roble de 300 años que se quema se lleva con él todo su ecosistema micológico, y eso no se recupera en poco tiempo", lamenta.

Cantharellus Cibarius, "excelente comestible". / .

Y añade que "es cierto que existen especies que brotan tras los incendios, como la seta pirófila, que crece en zonas quemadas por incendios forestales. Esta es una seta no comestible. Pero la mayoría de los hongos necesitan décadas para restablecerse".

Prudencia a la hora de recolectar

Desde la Asociación Micológica insisten también en la importancia de la prudencia a la hora de recolectar. "No vale con estar casi seguros. Hay que identificar la seta al cien por cien, porque nos jugamos la salud", advierte. José Miguel Juan alerta además del uso de aplicaciones móviles para identificar especies, ya que "hay que decirlo, aciertan en un porcentaje ínfimo y pueden inducir a errores peligrosos".

Pide también respeto hacia el monte con gestos muy sencillos como no arrancar ni patear las setas, tapar el suelo tras cortar una y, por supuesto, no dejar basura en los lugares donde se va en busca de setas.

La asociación ultima ya las jornadas micológicas de Benavente que se celebrarán, como cada año, en la segunda semana de noviembre. "No podemos retrasarlas más, porque luego llegan las heladas y se acaba todo", explica Juan. Desde la asociación animan a los aficionados a participar, aprender y disfrutar de esta afición con responsabilidad.