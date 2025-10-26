Fetiche rinde homenaje en Benavente a Robert Redford y proyecta "Todos los hombres del presidente"

Cine-club Fetiche de Benavente proyecto el próximo martes 28 “Todos los hombres del presidente" de Alan J. Pakula en los Multicines Benavente. Según explica el cine-club “será nuestro homenaje de profunda consideración y respeto por el recientemente fallecido Robert Redford”. Será a las 21 horas.

La cinta, que forma parte del ciclo propuesto por Fetiche para el último trimestre del año, se proyectará en una solo sala y, por lo tanto, el aforo será limitado.

Cartel de la programación de Cine Club Fetiche. / .

Para hacerse socio

Recuerda el cine-club que los carnés de socios de la temporada anterior seguirán estando vigentes, pero comenzarán con la renovación y la captación de nuevos socios.

Además de presencialmente, en el vestíbulo de los Multicines como se ha hecho otros años, podéis ingresar la cuota de 10 euros en la cuenta del Cine Club Fetiche en ES48 3085 0069 2021 0815 4911 anotando en concepto el nombre y apellidos, y dirección de correo electrónico.

Con el justificante de la transferencia se podrá ir recogiendo el nuevo carné durante el inicio de las diferentes proyecciones en los Multicines Benavente.