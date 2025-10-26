Donaciones de sangre
El encuentro de donantes de sangre pone en valor la labor altruista en Benavente
La jornada de convivencia, formación y agradecimiento celebrada ayer se da cita en las localidades de Santa Cristina y Benavente
Benavente acogió ayer la reunión de los delegados de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora en la que participó una veintena de personas. Con el objetivo de celebrar una jonada de convivencia, formación y también agradecimento, así como poner en valor la importancia de las donaciones altruistas, el encuentro comenzó en Santa Cristina de la Polvorosa donde fueron recibidos por el alcalde, Salvador Domínguez y siguió con una visita a una empesa de quesos de la localidad.
Continuó la jornada en Benavente donde la alcaldesa, Beatriz Asensio, les recibió en una sala del Centro Cultural Soledad González. Allí agradeció la labor de la Hermandad de Donantes de Sangre y quiso tener unas palabras especiales para un benaventano, Emilio Conde, que el pasado año fue homenajeado por alcanzar las 100 donaciones.
Siguió una charla en la que la ponente del Centro de Hemodonación habló de la composición, funciones y utilidad de los componentes que se obtienen de cada donación.
