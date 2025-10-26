Benavente convoca 7.000 euros en ayudas para las AMPAS de los colegios
El plazo para presentar proyectos a esta convocatoria finaliza el 18 de noviembre
El Ayuntamiento de Benavente ha publicado las bases del concurso público para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de Centros de Educación Infantil y Primaria, dentro del municipio de Benavente, para la realización de actividades durante el ejercicio 2025.
El importe para estas ayudas es de 7.000 euros, que se prorrateará entre todos los beneficiarios que reúnan las condiciones establecidas en las bases. El importe a subvencionar, en ningún caso, superará el coste de la actividad subvencionada.
Podrán solicitar las ayudas de esta convocatoria todas aquellas AMPAS, dentro del municipio de Benavente, con personalidad jurídica propia, inscritas como tales en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Benavente, para la realización de actividades que constituyen el objeto propio de las mismas.
Con estas ayudas el Ayuntamiento pretende favorecer la realización de actividades que complementen los procesos formativos del alumnado, por lo que esta convocatoria de subvenciones llega a todas las AMPAS cuyo objetivo es favorecer la realización de actividades que fomenten dicho proceso.
El plazo para presentar los proyectos a esta convocatoria de ayuda finaliza el próximo 18 de noviembre.
