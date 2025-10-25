Master class con la bailarina y coreógrafa Mónica Peña

La bailarina y coreógrafa Mónica Peña, con amplia trayectoria en escenarios nacionales e internacionales, ha ofrecido una master class de danza urbana en Artes Escénicas de Benavente. Con un objetivo claro: que los participantes disfruten bailando, Mónica Peña ha ofrecido a los bailarines formación con nuevas técnicas de danza urbana. No ha faltado conexión con la música, creatividad y mucho ritmo. La actividad ha contado con varios grupos, distribuidos por edades.