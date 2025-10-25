Herido con un machete un hombre en Benavente que recibió varios cortes en el cuello y la espalda

El Servicio de Emergencias del 112 ha recibido en la pasada madrugada, a las 5:07 horas aviso de una agresión en la calle Sancti Spiritus, en pleno centro de Benavente en un bar de la zona. En la llamada informan que se ha agredido con un machete a un varón de unos 50 años y que tiene cortes en el cuello y en la espalda.

Desde la sala del 1-1-2 se traslada aviso a Guardia Civil de Zamora, a Policía Local de Benavente y a emergencias sanitarias SACYL que envía asistencia que atiende y traslada al herido al Hospital de Zamora.