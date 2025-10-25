Herido con un machete un hombre en Benavente que recibió varios cortes en el cuello y la espalda
La agresión tuvo lugar de madrugada en un bar de la zona centro
El Servicio de Emergencias del 112 ha recibido en la pasada madrugada, a las 5:07 horas aviso de una agresión en la calle Sancti Spiritus, en pleno centro de Benavente en un bar de la zona. En la llamada informan que se ha agredido con un machete a un varón de unos 50 años y que tiene cortes en el cuello y en la espalda.
Desde la sala del 1-1-2 se traslada aviso a Guardia Civil de Zamora, a Policía Local de Benavente y a emergencias sanitarias SACYL que envía asistencia que atiende y traslada al herido al Hospital de Zamora.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mari, la mujer que pasó de conducir autobuses en Madrid a vender hortalizas en Zamora: 'Aquella vida no me gustaba
- Autorizada una granja porcina de 3.088 plazas en Santa Croya de Tera
- La vida cultural en Pobladura del Valle no entiende de temporadas
- Esta localidad de la comarca de Benavente, epicentro de una alerta fitosanitaria regional por pulguilla de la patata
- Así es el proyecto de una planta de hidrógeno de 19 millones de euros en esta localidad de Benavente
- Las rotondas de León y Federico Silva en Benavente, abocadas a ser levantadas y reparadas
- Villaveza de Valverde, lugar de tierras fecundas irrigadas con aguas procedentes del Tera
- Franz Weber celebra el 'fracaso' de las jornadas de tauromaquia en Benavente