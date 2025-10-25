El Benavente más insólito, en un recorrido por el cementerio

La Concejalía de Turismo de Benavente ha vuelto a apostar por realizar un recorrido histórico por el cementerio municipal que ha contado con la colaboración de los licenciados en Historia Clara Diez y Juan Carlos de la Mata a quien el edil agradece su implicación. Clara Diez fue la encargada de ofrecer las explicaciones durante la visita al camposanto municipal, mientras que De la Mata ha realizado un arduo trabajo de recopilación de información y su labor se ha visto reflejada en un dossier documentado que se entregó a cada uno de los participantes en esta iniciativa bajo el título “Paseo por el cementerio municipal. Motivos históricos relacionados con los enterramientos y honras fúnebres”.

El concejal de Turismo, Alberto Lorenzo, ha agradecido esta labor al archivero municipal. "Hemos ofrecido rutas diferentes en las que llevamos trabajando desde q entramos en el equipo de Gobierno y requiere de mucha documentación y estudio, que tenemos que agradecer a De la Mata", explicó.

Una de las paradas en el paseo por el cementerio municipal. / E. P.

La actividad pretende formar parte del recorrido por el Benavente insólito y más desconocido. Una mezcla de mitologías, hechos y anécdotas que reflejan en su conjunto el eterno guiñol de la "vida benaventana".

El recorrido que ha contado con numerosa participación ha permitido conocer la historia de la ciudad a través de diversos personajes de relevancia histórica cuyos restos mortales fueron sepultados en este espacio, pero en ningún caso olvidados de la memoria histórica.

Ha servido no solo para conocer el pasado de Benavente a través de su camposanto, sino para acercarse a aspectos como las esculturas funerarias, panteones artísticos o artes decorativas funerarias en este cementerio; anécdotas a través de epitafios y sentencias lapidarias o a los primeros enterramientos infantiles en el actual cementerio.