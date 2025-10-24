La urbanización del Puerta del Noroeste de Benavente, ya en marcha

Han comenzado ya los trabajos de urbanización del nuevo polígono industrial de Benavente, el Puerta del Noroeste, una actuación clave para el desarrollo industrial y económico del municipio. Tras completarse las fases de expropiación y licitación, la empresa adjudicataria Contratas y Obras San Gregorio S.A. ha comenzado las labores sobre el terreno, con maquinaria trabajando ya en la zona.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ha mostrado su satisfacción por el inicio de los trabajos que, explica "es fruto de un intenso trabajo y de arduas gestiones realizadas durante los últimos meses, superando innumerables obstáculos administrativos y técnicos para que hoy podamos ver el inicio real de este gran proyecto que marcará el futuro de Benavente y su comarca”.

Finalizada la campaña de riego y autorizada la ejecución total de los trabajos el pasado 10 de octubre, tal y como informó este medio, la dirección técnica ha acordado acelerar el ritmo de la obra con el objetivo de alcanzar un 10% del volumen total de ejecución antes de finalizar el año 2025.

Terrenos donde se ubicará el nuevo polígono. / E. P.

Actuaciones en curso

Entre los trabajos actualmente en curso destacan:

Delimitación y limpieza del terreno , con marcado de cotas y tapado de desagües.

, con marcado de cotas y tapado de desagües. Trabajos preparatorios en la balsa de recogida de aguas, elemento clave para el control del caudal y la futura depuración.

Conexión de infraestructuras básicas entre la ciudad y los terrenos del polígono, incluyendo excavaciones, canalizaciones y colocación de tuberías para redes de saneamiento, comunicaciones y energía.

Desbroce completo del vial principal y ensayos topográficos para determinar las zonas de préstamo de tierras y comenzar los movimientos de tierra.

Con un presupuesto de 7,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, el proyecto Puerta del Noroeste representa una apuesta decidida del Ayuntamiento por el desarrollo industrial, la creación de empleo y la atracción de nuevas inversiones, explica el Ayuntamiento de Benavente. La alcaldesa ha subrayado que “hoy empieza a hacerse realidad un proyecto que ha requerido esfuerzo, perseverancia y compromiso, y que convertirá a Benavente en un punto de referencia para la implantación de nuevas empresas y el impulso económico de toda la comarca. No solo trabajamos en la obra, también en la comercialización de los terrenos”.