El Relicario de la Soledad de Benavente en una exposición sobre el Santo Rostro en Jaén

La Real Cofradía del Santo Entierro y la Venerable y Franciscana Cofradía de la Santa Vera Cruz de Benavente, junto con la sección de las Damas de La Luz Y La Soledad han cedido temporalmente al vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Jaén el Relicario de la Soledad, pieza de especial valor devocional y patrimonial, para su participación en la exposición “Verónicas: el eco del santo rostro".

La muestra podrá visitarse entre el 4 de noviembre y el 16 de febrero de 2026 en la Sala de Exposiciones del edificio Antigua Escuela de Magisterio. Cultura y Emprendimiento, sito en C/ Virgen de la Cabeza nº 2 C, Jaén.

La Virgen de la Soledad, en el altar de Santa María en esta imagen, luce el relicario sobre el vestido negro. / E. P.

Esta exposición reunirá destacadas representaciones de la iconografía de la Verónica procedentes de distintos puntos de España, al que pone de manifiesto la trascendencia artística, simbólica y espiritual de esta devoción. Para la hermandad benaventana "la inclusión del Relicario de la Soledad de Benavente supone un nuevo reconocimiento al patrimonio histórico y religioso de la ciudad y a la proyección cultural de su Semana Santa", recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.