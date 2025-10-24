Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Relicario de la Soledad de Benavente en una exposición sobre el Santo Rostro en Jaén

La muestra que se mostrará del 4 de noviembre al 16 de febrero de 2026, acoge representaciones de la iconografía de la Verónica procedentes de distintos puntos de España

Relicario de la Soledad de Benavente.

Relicario de la Soledad de Benavente. / .

Eva Ponte

La Real Cofradía del Santo Entierro y la Venerable y Franciscana Cofradía de la Santa Vera Cruz de Benavente, junto con la sección de las Damas de La Luz Y La Soledad han cedido temporalmente al vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Jaén el Relicario de la Soledad, pieza de especial valor devocional y patrimonial, para su participación en la exposición “Verónicas: el eco del santo rostro".

La muestra podrá visitarse entre el 4 de noviembre y el 16 de febrero de 2026 en la Sala de Exposiciones del edificio Antigua Escuela de Magisterio. Cultura y Emprendimiento, sito en C/ Virgen de la Cabeza nº 2 C, Jaén.

Noticias relacionadas y más

La Virgen de la Soledad, en el altar de Santa María en esta imagen, luce el relicario sobre el vestido negro.

La Virgen de la Soledad, en el altar de Santa María en esta imagen, luce el relicario sobre el vestido negro. / E. P.

Esta exposición reunirá destacadas representaciones de la iconografía de la Verónica procedentes de distintos puntos de España, al que pone de manifiesto la trascendencia artística, simbólica y espiritual de esta devoción. Para la hermandad benaventana "la inclusión del Relicario de la Soledad de Benavente supone un nuevo reconocimiento al patrimonio histórico y religioso de la ciudad y a la proyección cultural de su Semana Santa", recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents