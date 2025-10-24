El Relicario de la Soledad de Benavente en una exposición sobre el Santo Rostro en Jaén
La muestra que se mostrará del 4 de noviembre al 16 de febrero de 2026, acoge representaciones de la iconografía de la Verónica procedentes de distintos puntos de España
La Real Cofradía del Santo Entierro y la Venerable y Franciscana Cofradía de la Santa Vera Cruz de Benavente, junto con la sección de las Damas de La Luz Y La Soledad han cedido temporalmente al vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Jaén el Relicario de la Soledad, pieza de especial valor devocional y patrimonial, para su participación en la exposición “Verónicas: el eco del santo rostro".
La muestra podrá visitarse entre el 4 de noviembre y el 16 de febrero de 2026 en la Sala de Exposiciones del edificio Antigua Escuela de Magisterio. Cultura y Emprendimiento, sito en C/ Virgen de la Cabeza nº 2 C, Jaén.
Esta exposición reunirá destacadas representaciones de la iconografía de la Verónica procedentes de distintos puntos de España, al que pone de manifiesto la trascendencia artística, simbólica y espiritual de esta devoción. Para la hermandad benaventana "la inclusión del Relicario de la Soledad de Benavente supone un nuevo reconocimiento al patrimonio histórico y religioso de la ciudad y a la proyección cultural de su Semana Santa", recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.
