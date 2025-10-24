De conductora de autobús a hortelana: el pueblo ha permitido a esta zamorana labrarse su futuro

El pueblo le dio la oportunidad de buscarse un futuro, en algo que le gustaba y dejar atrás un empleo en la capital de España que apenas le dejaba disfrutar de su vida. Mari dejó de lado las noches como conductora de autobús en Madrid y hace ya más de dos décadas decidió regresar al pueblo, a San Pedro de la Viña, y el sonido del motor de los autobuses dio paso a otros quehaceres con los que estaba familiarizada desde niña.

"Estuve un tiempo, unos años, conduciendo autobuses por Madrid, pero aquello no me gustaba, era de noche y con horarios que apenas me dejaban vivir. Aquello no me interesaba mucho, la verdad", asegura. Su historia de vida es la de una mujer que jueves tras jueves acude al mercado de verduras de Benavente con productos de la huerta. Un día decidió regresar a San Pedro y explica que "el trabajo en el campo toda la vida lo hicimos en casa, desde pequeñas. Pero claro todo ha cambiado. Antes regábamos a mano, ahora con goteo. Pero al final tampoco se ha avanzado mucho más, sigue siendo lo mismo: trabajar la tierra".

Puesto de la hortelana de San Pedro de la Viña en el mercado de Benavente. / E. P.

Hoy comparte una sociedad familiar con su hermano y su producto estrella es el tomate, el Óptima. Prefiere no concretar la producción que tiene pero sí explica que "son unas 20.000 plantas de tomate". La sociedad que comparte con su hermano cuenta con varios trabajadores y está dedicada, además de al cultivo de tomate, al pimiento morrón, cebolla, patata y lechuga, entre otros productos de la huerta.

"El tomate es la base. Tenemos unas 20.000 plantas. Todo lo hacemos nosotros: la producción, los envases, la marca", explica.

Durante la semana recorre varios mercados. Comienza por Astorga, León, Benavente, La Cabrera, Castrocontrigo, Sahagún, e incluso Mercaleón. "No hay intermediarios. Vendemos directamente al cliente. Lo nuestro es de aquí, es producción autóctona", recalca.

El puesto de San Pedro de la Viña en el mercado de ayer en Benavente. / E. P.

El fuego, "al lado de casa"

Las condiciones climáticas lo complican todo y este año no ha sido fácil para productos como el pimiento ya que "las altas temperaturas golpearon de lleno las plantaciones". Pero a esto se suman los incendios del verano. "El fuego llegó al lado de casa. Los invernaderos estaban ahí mismo. Se me quemó parte del pimiento y las lechugas entre el fuego y el calor, llegaron a 50 grados. Media hectárea de lechugas se subió. Una pérdida total".

Aun así sigue adelante. "El pimiento sigue teniendo calidad, aunque a la vista esté feo. Pero comemos con la vista, y eso complica venderlo".

Su trabajo no conoce estaciones. Empieza en enero con los plantones de invernadero, en marzo los trasplanta, y a partir de junio llega el ritmo fuerte de recolección, venta y ferias. Luego, durante el invierno, toca mantenimiento: cambiar plásticos, limpiar, preparar la tierra. "Parar, paramos, pero trabajar, trabajamos todo el año", dice entre risas.

La vuelta al pueblo, decisión de vida

Volver al pueblo fue una decisión de vida. Pero mantenerlo no es fácil. "Hace 25 años tenía más beneficios que ahora. Todo ha subido: el plástico, la semilla, el gasoil, la Seguridad Social. Y eso lo tiene que pagar el consumidor, porque si el precio no sube, el margen desaparece", lamenta. Aun así, no se rinde. "Las cosas están más complicadas, pero tiramos para adelante. Esto es lo que me gusta. Yo aquí soy feliz".

Cuando regresó, muchos pensaban que el campo no daba para vivir. Pero ella encontró justo lo contrario: una oportunidad para tener su propio negocio, en el sitio que le gusta".

Cuando se le pregunta por el futuro, suspira. "No hay relevo generacional. Tengo dos hijas; la pequeña dice que quiere ser ingeniera de campo, porque le gusta ver trabajar a la ingeniera que viene a ayudarnos. Pero ya veremos, de momento es pequeña para eso".