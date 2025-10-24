Benavente destina 540.288 euros del remanente a amortizar 300.000 euros de deuda, a programas y pago de facturas

El Ayuntamiento de Benavente lleva a pleno el próximo miércoles día 29 la aprobación definitiva de la Cuenta General 2024, una vez que cuenta ya con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Comunicación celebrada esta mañana y en la que se han aprobado varias modificaciones de crédito "que permitirán financiar diversas actuaciones en la ciudad, así como la amortización de 300.000 euros de deuda municipal".

Balance de la Concejalía de Hacienda

El concejal popular de Hacienda, José Manuel Salvador, hace una valoración positiva de la cuenta general y señala que "el ejercicio 2024 se cierra con un balance muy positivo de la gestión municipal: cuentas equilibradas, con superávit y ahorro neto positivo. Cumplimiento estricto de la regla de gasto y límites de deuda; Tesorería saneada y control permanente sobre la ejecución presupuestaria; excelente resultado económico de la sociedad municipal, con indicadores de solvencia y rentabilidad; y proceso de rendición de cuentas transparente, abierto al control político, ciudadano y externo".

Y considera que "el Ayuntamiento de Benavente ha demostrado en 2024 una gestión financiera responsable, eficaz y orientada a la sostenibilidad a largo plazo".

En la comisión, los grupos en la oposición se abstuvieron y en el periodo de exposición pública no se han presentado alegaciones, por lo que el siguiente paso será su aprobación por el pleno.

Modificaciones presupuestarias

En cuanto a las modificaciones presupuestarias. La número 12, con una cuantía de 14.225,50 euros irá destinada a la adquisición de extintores y revegetación de los Cuestos de la Mota en su segunda fase.

La modificación número 13, con un importe de 21.154,29 euros, irá para la adquisición de sillas para la Casa de la Cultura (8.683,29 euros) y mantenimiento del software (12.741 euros).

Y la modificación número 14, con un importe de 540.288,34 euros, se destinará a realizar un reconocimiento extrajudicial de crédito para cubrir gastos indebidamente comprometidos, suministro de energía, gas o combustible por valor de 145.435 euros, programas específicos o la amortización de 300.000 euros de deuda municipal.

Fueron aprobadas con los votos del equipo de Gobierno y la oposición se abstuvo.

Además, en esta comisión informativa se aprobó la propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana.