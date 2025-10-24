Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benavente acoge la reunión de delegados de Donantes de Sangre de Zamora

La jornada tendrá lugar mañana y contempla actos de convivencia, formación y agradecimiento

Campaña para aumentar las donaciones de sangre

Campaña para aumentar las donaciones de sangre / Chemcyl

Eva Ponte

Benavente acoge la reunión de los delegados de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora. La cita será mañana en una jornada en la que se combinarán momentos de convivencia, formación y agradecimiento, "reflejando el espíritu familiar y comprometido que caracteriza a la entidad", explican. "Este encuentro pretende ser, además de un espacio de convivencia, un foro de reflexión y trabajo conjunto para seguir fortaleciendo la labor de la Hermandad".

El programa de actividades comienza con una visita a una fábrica de quesos de Santa Cristina y después la visita continúa en Benavente, donde a través de un recorrido turístico podrán descubrir la historia y patrimonio de la ciudad.

Habrá también una charla sobre la donación de sangre, impartida por personal del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, que abordará los retos actuales y la importancia de seguir fomentando una cultura de donación altruista y responsable.

La presidenta de la hermandad, Isabel Cabrera, hace un llamamiento a la solidaridad e invita a todas las personas interesadas en conocer más sobre esta labor, a informarse y a sumarse a esta familia de delegados. Para colaborar se puede llamar al teléfono 650 696 624.

"No es necesario disponer de mucho tiempo, basta con el deseo de ayudar: con pequeños gestos se consiguen grandes resultados, porque cada gota cuenta y cada voluntario marca la diferencia en la vida de muchas personas", señalan.

TEMAS

