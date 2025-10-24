La AECC de Benavente pide consenso y compromiso a los políticos sobre los datos del cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer de Benavente quiere mandar un mensaje de apoyo a todas las personas que, debido a los fallos de los programas de cribado, no saben si tienen cáncer o no. Además, pide consenso y compromiso a todos los responsables políticos en torno a los datos del cáncer porque la falta de datos impide cuidar y proteger a la población española de manera adecuada, así como corregir las inequidades que provoca la enfermedad.

La Asociación quiere recordar que es necesario un sistema de información integrado de conocimiento en cáncer con datos actualizados, accesibles y comparables que permita conocer la realidad del cáncer en general, y la de los programas de cribado en particular, y garantizar la equidad y la calidad. Por esta razón, la Asociación puso en marcha "Más Datos Cáncer", una plataforma donde se recogen 69 indicadores, de los 159 posibles, que deberían mostrar la realidad del cáncer en España y que permitiría corregir las inequidades que provoca la enfermedad.

Dado los fallos detectados últimamente, la Asociación pone a disposición la posible ampliación de esta evaluación a los cribados de mama y de cérvix.