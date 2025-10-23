Las "XVI Jornadas de Naturaleza y Montaña" de Benavente acercan cuatro modos distintos de disfrutar del medio natural

Benavente acoge una nueva edición de las "Jornadas de Naturaleza y Montaña" que organiza el Club Montañero Benavente, en colaboración con Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Benavente y Caja Rural. Es ya la edición número 16 y la primera en la que repite algún ponente aunque con propuestas muy distintas. La cita este año será para las tardes de los jueves de noviembre, a las 20 horas y en la Casa de Cultura La Encomienda.

"Son jornadas referentes que nos han acercado a la montaña con unos documentales increíbles, llenos de paisajes espectaculares, historias de superación y experiencias inspiradoras", señaló la concejala de Deportes, Elena Justo, durante la presentación e hizo un reconocimiento al Club Montañero Benaventano "por su excelente trabajo y por seguir manteniendo vivo este espíritu de aventura y amor por la naturaleza".

Charlas previstas

Vuelve este año a Benavente Miguel Pita, con Noé Rodríguez y Xoan Otero el próximo jueves, 6 de noviembre. La ponencia "Aguas Bravas en El Bierzo y Valdeorras" es el tema elegido para la ocasión. "Es una actividad que no hemos presentado nunca en estas jornadas y nos pareció muy interesante darle ese relance a este tipo de actividades que también se desarrollan en el mundo de la montaña", señaló Roberto Fernández, del club quien estuvo acompañado por el presidente, Rubén de Dios.

El jueves, 13 de noviembre será Anselmo Vidal y Carlos Belerda los encargados de hablar de "Plan Z, el Dent D'Herents" en la que ponen de manifiesto que en la montaña "hay que estar siempre abierto a cualquier imprevisto".

Maria José Cardell, alpinista que es la primera mujer del mundo en abrir una nueva vía en un 8.000, estará el día 20 en Benavente para mostrarlo a través del documental "Nezabudka 8.125m".

Cierra estas jornadas la charla del día 27 sobre "Las montañas como una ventana a la recivilización", a cargo de Fernando Valladares un científico, que trabaja en el CSIC, en el Centro de Consejo Superior de Investigaciones Científicas. "Es un ecólogo de mucho prestigio ahora mismo, y se dedica sobre todo a divulgar el tema del cambio climático. Y nos va a presentar las montañas como laboratorio para ver cómo está evolucionando el clima y todos los problemas que podemos tener".

Cuatro maneras de vivir la naturaleza y la montaña "que esperemos que le guste a la gente y animamos a que acudan".

Finalizadas las excursiones

El Club Montañero ha cerrado ya su programa de excursiones, salidas abiertas a la participación de todo el mundo que así lo desee para realizar rutas de senderismo en plena montaña. "Hemos tenido unos años después de la pandemia, que parecía que a la gente le costaba un poco salir y nos costaba llenar el autobús, pero este año hemos hecho un cambio para los sábados y se ha ido animando más gente".