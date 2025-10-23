Benavente lidera las listas de espera en Atención Primaria

Tras la denuncia realizada hace cinco meses por el Partido Socialista de Zamora la situación de las consultas de Atención Primaria "sigue a la deriva". Las consultas urbanas del Benavente Norte continúan liderando el ranking de listas de espera, según los datos que aportan. Las demoras desglosadas por cada consulta, a la hora de ofrecer una cita ordinaria, reflejan un "empeoramiento global, salvo en una de ellas por circunstancias externas (lleva meses sin estar la titular al frente de la consulta)".

Días de Demora

Cupos de paciente

Consulta 1

12

1548

Consulta 2

6

1478

Consulta 3

1405

Consulta 4

11

1460

Consulta 5

1500

El responsable provincial de Sanidad en la Ejecutiva del PSOE Zamora, Ismael Aguado, sostiene que la Junta "vende humo" con medidas que nunca llegan. Asegura, además, que "este dato está corroborado también por el indicador que usa SACYL para medir la demora, donde lo lidera al ofrecer solo en el 20,8% de los días laborales alguna cita en menos de 2 días de espera "huecos en agenda que en este centro aparecen únicamente al cancelarse a última hora alguna cita, pudiéndose ofrecer en este caso a otro paciente"".

Hay que puntualizar sobre el indicador que usa SACYL, según explica el PSOE que la propia administración lo utiliza para valorar la calidad asistencial siendo una escala de tres escalones, donde lo ideal es estar por encima del 80% (recibiendo una puntuación máxima, 50), regular el estar por encima del 50% (valorándose en 25 puntos) y muy malo el estar por debajo del 50% (recibiendo 0 puntos). El último dato actualizado sobre este indicador es el de a fecha de 31 de julio de 2025, analizando los siete primeros meses.

El Centro de Benavente Sur presenta cifras parecidas, apareciendo algún desequilibrio desorbitado en los cupos, como ya se denunció en mayo:

Días de Demora

Cupos de paciente

Consulta 1

12

Consulta 2

10

Consulta 3

4

950

Consulta 4

11

1595

Consulta 5

6

1632

Consulta 6

1281

El Benavente Sur tiene demoras medias de 10,2 días, un dato que empeora en su indicador SACYL que sitúa en el 26% los días en los que se ha ofrecido a los pacientes citas en menos de 2 días de espera.

Los socialistas denuncian que dentro del grupo de centros saturados también hay que incluir al Parada del Molino y a las consultas urbanas del Centro de Salud de Toro, quedando este grupo muy lejos de los datos que presentan otros centros urbanos de Zamora:

Centro Salud

Demora media por citación (a 17 octubre)

Demora media datos Sacyl (1ºSemestre)

cupo medio

Benavente Norte

1478,2

Benavente Sur

1510,8

Parada del Molino

1386,4

Toro

1292,7

Santa Elena

4,7

65,6%

1316

Puerta Nueva

4,8

67,5%

1258,5

Virgen Concha

4,8

69,8%

1329,4

El PSOE denuncia que la calidad asistencial de la provincia " suspende en materia de demora. Siguiendo la clasificación del propio Sacyl, el 53,3% de todas las consultas de urbano de la provincia están sobresaturadas, situándose en el último escalón, y solo el 22,9% cumplen con las exigencias de calidad asistencial".

El PSOE de Zamora exige responsabilidades al consejero de Sanidad por "la falta de solución a las listas de espera en la Atención Primaria". En palabras de Ismael Aguado “estos datos son sangrantes, una herida en el sistema que, desgraciadamente, para el PP no le ha merecido interés”.

El PSOE denuncia que "la Consejería tiene los datos y no ha iniciado ninguna medida de choque para paliar el sufrimiento de los pacientes afectados en Benavente, Toro y Parada del Molino".