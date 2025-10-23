Bretó recauda 2.300 euros para niños con cáncer
La Asociación Cultural Montes Negros realiza varias actividades solidarias para colaborar con la Fundación Juegaterapia y la lucha contra el cáncer infantil
La Asociación Cultural Montes Negros de Bretó de la Ribera ha cerrado estos días las acciones solidarias encaminadas a colaborar con la Fundación Juegaterapia, entidad que trabaja para mejorar la vida de los niños enfermos de cáncer a través del juego y la adaptación de espacios hospitalarios. En esta ocasión, la asociación de Bretó ha logrado recaudar 2.300 euros que han sido destinados íntegramente para la fundación que hace más llevadera la vida de los niños con cáncer en los hospitales.
Entre las iniciativas llevadas a cabo desde el pasado mes de agosto cabe destacar los buenos resultados de participación de la Carrera-Marcha Solidaria que ha celebrado este año su edición número once. "Como cada edición, la participación en la carrera-marcha fue muy numerosa, convirtiéndose un año mas en una de las citas obligadas para los vecinos de la localidad", explican desde la asociación.
La cita deportiva y solidaria es además una cita para la convivencia de vecinos y visitantes y una de las actividades más esperadas del verano en la localidad. Pero, más allá del éxito de convocatoria, la carrera sirvió para visibilizar la labor de Juegaterapia y para implicar a todo el pueblo en una causa común.
A la recaudación obtenida durante la marcha se sumó además una aportación extraordinaria de los quintos de este año, lo que ha permitido incrementar la donación final. Durante los meses posteriores, los socios de Montes Negros han continuado colaborando con la causa con la venta de casi un centenar de "Baby Pelones", los populares muñecos solidarios que se han convertido en símbolo de la fundación.
Gracias a todas estas iniciativas, Bretó ha vuelto a demostrar que la solidaridad puede medirse en pequeños gestos que suman grandes resultados. Los 2.300 euros recaudados servirán para que Juegaterapia continúe adaptando salas hospitalarias y transformando los tratamientos en momentos más amables para los niños que luchan contra el cáncer.
