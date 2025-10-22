Así es el proyecto de una planta de hidrógeno de 19 millones de euros en esta localidad de Benavente

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha publicado ela apertura del trámite de información pública relativo a la solicitud de autorización ambiental para una nueva instalación de producción de hidrógeno renovable en la comarca de Benavente

El proyecto, denominado «SFVH2 Barcial», contempla la generación de hidrógeno mediante el proceso de electrólisis, utilizando energía eléctrica procedente de una planta solar fotovoltaica. La iniciativa está promovida por la empresa Cyopsa Renovables 3 SLU que prevé invertir 18,7 millones de euros.

La documentación presentada incluye el proyecto básico para la autorización ambiental, el informe de compatibilidad urbanística, la evaluación de impacto ambiental simplificada y otros documentos complementarios. La actuación se somete a un periodo de información pública de 30 días hábiles que empezarán a contar desde mañana, durante el que se podrán presentar alegaciones.

El proyecto

El municipio de Barcial del Barco será sede de la planta H2FV Barcial, un ambicioso complejo energético que combinará generación fotovoltaica, producción de hidrógeno verde mediante electrólisis, sistemas de almacenamiento energético y estaciones de carga para vehículos con pila de combustible. El proyecto, concebido como autosuficiente en su fase inicial, se alimentará exclusivamente de energía solar, sin conexión directa a la red eléctrica convencional.

La planta solar contará con 18.004 módulos distribuidos en 643 mesas con 26 módulos cada una, alcanzando una potencia total de 12,06 megavatios pico. Se instalarán 32 inversores limitados por software. La energía generada se elevará a 30 kV mediante seis centros de transformación y se evacuará a través de una línea de media tensión hasta una subestación de 30/66 kV conectada a la red de transporte. La producción eléctrica anual estimada es de 20.565 megavatios hora, de los cuales 3.710 MWh se destinarán al proceso de electrólisis.

Para la producción de hidrógeno la planta empleará electrolizadores. Cada unidad operará con 0,72 MW de potencia eléctrica, generando 13,5 kg/h de hidrógeno, con una eficiencia del 65%. La instalación inicial incluirá dos unidades, ampliables a cuatro, con una producción anual estimada de 362.662 kg de hidrógeno (4.062 megavatios hora equivalentes).

La electrólisis se realizará con agua desmineralizada de alta pureza (99,998%), obtenida mediante ósmosis inversa y electrodeionización. El consumo eléctrico por kg de hidrógeno producido se estima en 50 kWh, incluyendo sistemas auxiliares como compresión, refrigeración y control.

Ubicación de la planta de hidrógeno. / Cyopsa Renovables

El hidrógeno generado será comprimido a 200 bar y almacenado en 10 depósitos verticales de acero o material compuesto, con una capacidad total de 10.343 kg. La compresión se realizará mediante dos compresores en paralelo (480 kg/día).

Para el servicio de dispensación, se instalarán dos módulos de compresión secundaria que elevarán la presión hasta 500 bar. Estos alimentarán un sistema de almacenamiento secundario modular con capacidad total de 636 kilogramos de hidrógeno.

Estaciones de carga y transporte y consumo de agua

La planta contará con dos cabinas de llenado, cada una con dos carriles, que permitirán el abastecimiento de vehículos con pila de combustible. El sistema de llenado operará con brazos de carga adaptables a distintos tipos de camiones. La producción mensual permitirá abastecer entre 4 y 12 camiones, según la estacionalidad. El hidrógeno será transportado en tanques especializados y cargado directamente en la estación de servicio conectada al almacenamiento primario.

El consumo anual de agua desmineralizada será de 10.573 metros cúbicos, mientras que el consumo total de agua bruta alcanzará los 12.492 metros. En caso de aumento , la demanda adicional se cubriría mediante energía de la red de distribución. El consumo energético total anual de la planta será de 20.536 megavatios hora, incluyendo producción y sistemas auxiliares. La potencia mínima de arranque es de 0,31 megavatios, suministrada por baterías internas. Se instalarán sistemas de respaldo con baterías de ion-litio y grupos electrógenos para emergencias.

La planta contará con un centro de control técnico que gestionará en tiempo real la operación de los electrolizadores, sistemas eléctricos y producción de hidrógeno. Integrará sistemas y protocolos de comunicación para supervisión remota desde la planta solar y la planta de hidrógeno.

La instalación se ubicará en parcelas del término municipal de Barcial del Barco. El acceso principal se realizará desde la carretera N-630, a través de caminos existentes y trazados internos. Según el proyecto, los módulos fotovoltaicos se adaptarán a la morfología del terreno, minimizando el impacto visual y evitando grandes movimientos de tierra. La zona está delimitada por condicionantes ambientales y técnicos como el río Esla, la vía férrea Astorga-Plasencia, líneas eléctricas de alta tensión y varios montes catalogados como de utilidad pública o interés general.