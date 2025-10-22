"Una noche de zarzuela", en el Reina Sofía de Benavente el sábado

El Teatro Reina Sofía de Benavente acoge el sábado “Una noche de zarzuela”, un recital lírico de repertorio zarzuelístico, pero con algunas peculiaridades que sube a escena Ferro Teatro bajo la dirección escénica de Cristina Zambrana.

“No nos hemos limitado, como se hace normalmente, a presentar una sucesión de romanzas y dúos representativos de nuestro género lírico. En vez de eso, todas las canciones se van desarrollando motivadas por una trama teatral de tipo cómico, en las que el público toma parte activa en todo momento. De esta manera, el espectador podrá deleitarse con piezas líricas en riguroso directo y acompañadas de un maestro pianista, Ramón Echezarreta, mientras se divierte en una comedia”, explica la compañía.

Se trata de dos cuadros escénicos, en los que, con vestuario acorde a cada uno de ellos, en el primero se retratarán los usos y costumbres de zonas de provincias y el segundo basado en las célebres zarzuelas castizas del Madrid.

Para ilustrar estos dos retratos, se pondrán en escena retazos de zarzuelas muy conocidas como “El huésped del Sevillano”, “La rosa del azafrán”, “La tabernera de puerto”, “La verbena de la paloma, “La revoltosa”, “Agua, azucarillos y aguardiente” o “La del manojo de rosas”, entre otras.

Todo ello aderezado con la introducción de explicaciones amenas de ámbito histórico y cultural de cada época por parte del presentador y la reproducción de pequeños fragmentos de los libretos por parte de los actores.

¿Dónde comprar las entradas?

Hasta el viernes las entradas pueden adquirirse en la Casa de Cultura en horario de 11:30 a 14 horas y de 17:30 a 20:30 horas y el día del espectáculo dos horas antes del inicio previsto para las 20 horas, en la taquilla del teatro.

El precio de las entradas es de: