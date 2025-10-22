IU Benavente exige transparencia sobre el presupuesto de las jornadas de tauromaquia

El grupo municipal de Izquierda Unida en Benavente ha solicitado a la Diputación Provincial de Zamora que haga público el presupuesto destinado a las jornadas de fomento de la tauromaquia celebradas en distintas localidades de la provincia durante el presente año. La petición se formaliza tras la jornada celebrada el pasado sábado 18 de octubre en la plaza de Santa María de Benavente, organizada por la empresa Tauroemoción con financiación de la Diputación y apoyo institucional del Ayuntamiento.

Según el comunicado difundido por IU, la empresa Tauroemoción encargada de organizar el evento en Benavente, figura como disuelta judicialmente desde el 29 de octubre de 2021, según consta en el número 209 del Boletín Oficial del Registro Mercantil. La resolución judicial se habría dictado por impago de deudas, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad y adecuación de su contratación por parte de la institución provincial, dado que la empresa continúa gestionando, entre otras, la plaza de toros de Zamora.

Izquierda Unida solicita que se haga público el presupuesto total destinado a las seis jornadas de promoción de la tauromaquia celebradas en Villalpando, Fuentesaúco, Fermoselle, San Miguel de la Ribera, Carbajales de Alba y Benavente. La formación considera que esta información debe ser accesible para la ciudadanía, especialmente en el contexto de otras necesidades no cubiertas en la provincia.

En este sentido, IU recuerda que, pese a contar con una Diputación económicamente solvente, aún existen municipios en Zamora que reciben agua potable mediante camiones cisterna. Asimismo, señalan que no se ha activado un plan de ayudas para la recuperación de viviendas ni para los agricultores, ganaderos, apicultores y autónomos industriales afectados por los incendios registrados en la provincia durante el pasado verano.

Finalmente, el grupo municipal dirige una observación a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Benavente, subrayando que existe alternativa a los espectáculos taurinos como eje de la programación cultural y festiva local: “hay vida más allá de los toros”.