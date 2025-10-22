La glorieta de Los Salados de Benavente sigue sin fecha de inicio tras seis años de trámites

El proyecto de construcción de una glorieta en el cruce de Los Salados, en la carretera nacional N-525 a su paso por Benavente, continúa sin avances significativos. Tras superar el trámite de información pública en 2023, con algunas alegaciones, se procedió a redactar el proyecto de ejecución, que fue remitido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin embargo, el documento fue devuelto con comentarios técnicos que deben ser solventados antes de su aprobación definitiva. Una vez corregido, el Ministerio deberá validar el proyecto para que pueda iniciarse el proceso de licitación de las obras, según han confirmado fuentes oficiales.

La actuación fue impulsada inicialmente en 2019 por la Demarcación Provincial de Carreteras, que asumió la redacción del proyecto con un presupuesto estimado entre 200.000 y 300.000 euros. La iniciativa surgió como respuesta a la acumulación de accidentes en el cruce de Los Salados, considerado un "punto negro" por su alta peligrosidad. El Ayuntamiento de Benavente, junto con centros educativos, entidades sociales y deportivas de la zona, reclamó una solución que garantizara la seguridad vial en un enclave de gran afluencia de tráfico rodado y peatonal.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó en diciembre de 2023 el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado para la remodelación de la actual intersección situada. Anunció entonces que se publicaría en el BOE el anunció de licitación.

Eliminación de intersecciones

El proyecto tenía como objetivo el refuerzo de la seguridad vial y la definición de los trabajos necesarios para la ejecución de una nueva glorieta cerrada en dicho punto de la carretera N-525 para eliminar las dos intersecciones existentes para el acceso al campo de fútbol y el IES de Los Salados.

La glorieta tendría cinco entradas y salidas para resolver la accesibilidad a ambas instalaciones. La actuación se incluiría, según se anunció, en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio preveía invertir más de 79,7 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Zamora.

El expediente requería expropiaciones, aunque estas no suponían un obstáculo a nivel municipal, y contemplaba un plazo de ejecución de seis meses. El presupuesto definitivo se ajustó a algo más de 600.000 euros tras una revisión de precios, que con posterioridad volvió a ser revisada.

El cruce de Los Salados registra una intensidad media diaria de 4.489 vehículos, de los cuales 200 son pesados. Las proyecciones de tráfico para el año 2042 estiman un incremento hasta los 5.806 vehículos diarios, con más de 250 camiones. Estos datos reforzaron la necesidad de una intervención urgente en una intersección que acumula antecedentes de siniestralidad desde hace años.