Explotaciones porcinas de la zona de Benavente tendrán que aplicar mejoras técnicas

Las explotaciones porcinas de la comarca de Benavente que no hayan aplicado las medidas técnicas disponibles (MDF) reguladas regionalmente podrán ser objeto de una revisión de oficio, como acaba de ocurrir recientemente en el caso de una explotación de Santa Croya de Tera. En los últimos meses, la Junta de Castilla y León ha concedido numerosas autorizaciones ambientales a granjas porcinas de la región que no han incorporado estas medidas, habilitando plazos para la presentación de alegaciones.

Este es el caso de la autorización ambiental para una granja de 3.088 plazas de cebo en Santa Croya de Tera, una explotación porcina que fue autorizada en el año 2009 y que ahora renovará la autorización regional aplicando las medidas técnicas disponibles. El propietario de la granja ha precisado que la autorización se dirige a la granja existente, en activo desde hace 16 años, no a la construcción de una instalación nueva.

La Junta de Castilla y León tiene habilitado un registro específico de MTD donde se recopila la normativa aplicable y se canaliza la comunicación con ECOGAN, el sistema de seguimiento de emisiones ganaderas.

El Registro General de las Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones Ganaderas establece cómo deben calcularse, notificarse y seguirse las emisiones en ganadería. En 2020 un decrteto regional estableció las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas. Este decreto ha sido objeto de revisión para adaptarse a las exigencias medioambientales y técnicas actuales. El Ministerio de Agricultura, detalla el número de granjas que han sido notificadas por las comunidades autónomas al Registro General de MTD en un informe anual.