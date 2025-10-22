El colegio Fernando II de Benavente pone a prueba su protocolo de evacuación ante un incendio

En Benavente se han puesto en marcha hoy los simulacros de emergencias que se organizan cada año en todos los colegios de la ciudad e institutos con el fin de establecer mejoras en las medidas de prevención y protección ante emergencias como puede ser un fuego.

La primera actividad se ha llevado a cabo esta mañana en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Fernando II. La alarma se hizo sonar pasadas las 12:30 horas y comenzaron los más pequeños a abandonar las aulas para dirigirse al patio principal del colegio. Fueron saliendo a continuación cada una de las clases siguiendo un orden preestablecido.

Dio tiempo a los alumnos, alumnas y docentes a ubicarse en el perímetro del patio cuando llegaron los bomberos y una ambulancia de Protección Civil. Siguiendo el protocolo de actuación previsto en estas ocasiones, se hizo una revisión de las aulas y espacios del interior del centro, asegurándose de que no quedaba nadie. También se revisaron los armarios, según explicó uno de los bomberos.

Simulacro en el colegio Fernando II de Benavente. / E. P.

Tras el simulacro, que estuvo controlado por personal de Prevención y Riesgos que fue evaluando cómo se desarrollaba el protocolo de evacuación y los tiempos trascurridos con el fin de implementar acciones, no faltó una exhibición de cómo utilizan los bomberos la manguera de extinción de fuego y los estudiantes pudieron comprobar cómo es el interior de la ambulancia de Protección Civil y también las herramientas que utilizan los bomberos en estas salidas.

Simulacro en el colegio Fernando II de Benavente / E. P.

En este simulacro estuvieron presentes la alcaldesa, Beatriz Asensio, y los concejales de Educación y Cultura, Mercedes Benítez, y el de Seguridad Ciudadana y Hacienda, José Manuel Salvador. Benítez explicó que “estos ejercicios forman parte de las medidas de prevención y protección que todos los centros mantienen activas y también son herramientas pedagógicas y formativas de primer orden. Sirven para enseñar a los alumnos, profesores, equipo directivo y resto de personal que está en los centros a actuar coordinados y con calma ante cualquier situación de emergencia que se pueda producir y, al mismo tiempo, permiten evaluar y mejorar los protocolos de actuación que se llevan a cabo ante cualquier eventualidad de riesgo”.

Simulacro en el colegio Fernando II de Benavente. / E. P.

La concejala dio las gracias a Policía Local, Protección Civil, Bomberos y todos los centros que participan año tras año en esta actividad. “Desde la Concejalía de Educación consideramos este simulacro de emergencia fundamental, porque creemos que velan por la seguridad de los colegios, de los institutos y del resto de centros y vamos a seguir potenciándolos. El objetivo está claro, queremos que conseguimos una comunidad más preparada y más formada”.

Simulacro en el colegio Fernando II de Benavente. / E. P.

La alcaldesa recordó que esta iniciativa fomenta “la precaución, la prevención, que tenemos que estar concienciados desde edades tempranas, que es lo que se pretende con los simulacros en los centros escolares, que en edades tempranas los niños pequeños ya empiecen a conocer cómo tienen que actuar ante estas situaciones de emergencia”.