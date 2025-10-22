Benavente inicia acciones para corregir la tapia entre el hospital y San Juan

El Ayuntamiento de Benavente ha iniciado actuaciones para corregir la situación urbanística de la tapia ubicada entre el Hospital Comarcal y la trasera de la Iglesia de San Juan del Mercado. Esta intervención responde a un problema que llevaba años sin resolverse “y que ahora se aborda bajo el mandato de la alcaldesa Beatriz Asensio, quien encabeza el actual equipo de gobierno”, según ha afirmado el Ayuntamiento en un comunicado en el que valora el archivo de la denuncia presentada por IU ante la Fiscalía Provincial.

La nota sostiene que durante el anterior mandato municipal, el asunto fue planteado en hasta tres ocasiones en la Comisión Informativa de Urbanismo, a iniciativa del concejal de Ciudadanos. “En dichas sesiones participó el entonces concejal de Izquierda Unida, Manuel Burón, quien formaba parte del gobierno municipal. A pesar de ello, no se adoptaron medidas concretas para solucionar el problema”, sostiene el equipo de PP-Vox

En el año 2021, se presentaron varios escritos al Ayuntamiento solicitando una actuación sobre la tapia. “El primero de ellos fue registrado durante el periodo en que el señor Burón ejercía como alcalde en funciones. Pese a tener pleno conocimiento del asunto, no se impulsó ninguna acción para resolverlo”, aduce.

Del mismo tenor, el comunicado ya en la oposición, Burón optó por acudir a la Fiscalía, presentando una denuncia sobre el mismo asunto “que no abordó durante su etapa en el gobierno”, reitera. Esta decisión ha sido interpretada como una búsqueda de impacto mediático.

“La alcaldesa Beatriz Asensio, tras recibir la comunicación judicial que informaba del archivo de la denuncia, decidió mantener una postura prudente y discreta. No realizó declaraciones públicas ni difundió el contenido del auto judicial hasta que los medios de comunicación lo hicieron público y fue consultada por ellos”, dice la nota municipal

Del mismo modo destaca que la resolución de la Fiscalía también recoge que el concejal de Izquierda Unida votó en contra de una modificación presupuestaria "que tenía como objetivo dotar de crédito para la corrección urbanística de la tapia, precisamente la misma actuación que él reclamaba".

“El Ayuntamiento de Benavente, bajo el liderazgo de Beatriz Asensio, reafirma su compromiso con una gestión basada en la responsabilidad, la transparencia y la eficacia”. Según el comunicado, esta forma de actuar representa “una diferencia sustancial respecto a anteriores formas de gobernar, centrando los esfuerzos en resolver los problemas de los vecinos”.